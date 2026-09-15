Firmă de păcănele în conflict cu ONJN vrea o nouă sală de jocuri la Râmnicu Vâlcea. Consilierii locali decid marți

marți, 15 septembrie 2026

Firmă de păcănele în conflict cu ONJN vrea o nouă sală de jocuri la Râmnicu Vâlcea. Consilierii locali decid marți

O nouă sală de jocuri de noroc ar putea primi undă verde la Râmnicu Vâlcea. Solicitarea ajunge marți, 16 septembrie 2026, pe masa Consiliului Local, într-o ședință extraordinară convocată pentru ora 9.00. Cazul atrage atenția și prin istoricul operatorului din industria slot-machine, aflat în litigii cu Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Potrivit informațiilor publicate de publicația de specialitate Play Responsibly, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea se regăsesc proiecte care privesc activitatea din domeniul jocurilor de noroc. Ședința a fost convocată pentru marți, 16 septembrie, de la ora 9.00.

În centrul atenției se află King Play SRL, operator din industria aparatelor de tip slot-machine, companie care a avut în ultimul timp dispute juridice cu ONJN.

De altfel, conflictul dintre King Play și instituția care reglementează piața jocurilor de noroc a ajuns și în instanță. În martie 2026, Play Responsibly relata că societatea a obținut o soluție favorabilă la tribunal într-un litigiu privind solicitarea ONJN referitoare la plata taxei de „Joc Responsabil”.

Așadar, nu vorbim despre un operator străin de piața vâlceană. Datele din registrul public ONJN arată că KING PLAY a avut deja aparate autorizate în Râmnicu Vâlcea, inclusiv la o adresă de pe strada Matei Basarab. Pentru unul dintre aparatele înscrise în registru, autorizarea a fost valabilă în perioada 1 mai 2025 – 30 aprilie 2026, iar în prezent echipamentul figurează ca „scos din funcțiune”.

Consilierii locali, puși să decidă

Subiectul este cu atât mai interesant cu cât, în mai multe municipii din România, autoritățile locale au început în ultimele luni să adopte reguli mult mai restrictive privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc. La Cluj-Napoca, de exemplu, Consiliul Local a votat în septembrie închiderea sălilor de jocuri, cu anumite excepții, în timp ce alte administrații locale au introdus restricții sau taxe suplimentare.

La Râmnicu Vâlcea, însă, problema concretă care ajunge acum în fața aleșilor locali este cea a autorizării solicitate pentru desfășurarea unei asemenea activități.

Prin urmare, votul din Consiliul Local nu trebuie privit doar ca o simplă formalitate administrativă. Este vorba despre autorizarea unei activități economice intens reglementate și controversate, iar consilierii au obligația să verifice dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de legislație și de regulamentele locale.

În același timp, trebuie făcută o distincție clară: existența unui litigiu între operator și ONJN nu înseamnă, în sine, că societatea nu poate desfășura activități legale, atât timp cât deține licențele și autorizațiile necesare. Mai mult, King Play a obținut cel puțin o soluție favorabilă în disputa privind taxa de Joc Responsabil, potrivit informațiilor publicate de presa de specialitate.