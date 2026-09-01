marți, 1 septembrie 2026

Finala Ligii Campionilor: Arsenal și PSG își dau întâlnire la Budapesta

Budapesta găzduiește cea mai importantă seară din fotbalul european de club sâmbătă, 30 mai. Paris Saint-Germain și Arsenal își vor disputa finala UEFA Champions League 2026 pe Puskás Aréna, fluierul de start fiind programat pentru ora 20:00, ora României.

PSG sosește din postura de campioană en-titre, vizând câștigarea a două trofee europene consecutive, o performanță pe care niciun alt club nu a mai atins-o de la Real Madrid în 2018. În tabăra adversă, Arsenal nu a ridicat niciodată acest trofeu, aflându-se la doar 90 de minute distanță de cel mai important triumf din istoria clubului.

Casele de pariuri anticipează un duel echilibrat, oferindu-le parizienilor un ușor avantaj. Ultimele cote pentru Liga Campionilor, precum și cele mai noi ponturi PariuriX , merită urmărite pe măsură ce ne apropiem de marea finală.

Drumul spre Budapesta

PSG a avut un parcurs destul de anevoios până în finală. Deși sunt campionii en-titre, francezii au încheiat doar pe locul 11 faza ligii, fiind nevoiți să dispute un play-off împotriva lui AS Monaco. După ce au trecut de monegasci, au reușit să elimine, rând pe rând, Chelsea, Liverpool și Bayern Munchen, semifinala contra bavarezilor încheindu-se cu un scor general spectaculos de 6-5.

Campania celor de la Arsenal, în schimb, a fost un etalon de constanță. Formația pregătită de Mikel Arteta a câștigat toate cele opt partide din faza ligii, fiind singura echipă care a acumulat punctajul maxim de 24 de puncte, înainte de a o elimina pe Atlético Madrid cu scorul general de 2-1 în semifinale. Defensiva londonezilor este cea mai solidă din competiție: nouă meciuri fără gol primit și doar șase goluri încasate în 14 partide.

Ambele formații vor aborda finala cu un moral excelent, după ce și-au adjudecat titlurile de campioane în competițiile interne; un succes cu atât mai răsunător pentru Arsenal, care a cucerit Premier League pentru prima dată în ultimii 22 de ani.

O finală aproape de casă

Pentru microbiștii români, această finală are o rezonanță geografică deosebită. Budapesta se află la doar câteva ore de granița cu România, iar Puskás Aréna – stadion ce poartă numele legendarului atacant maghiar Ferenc Puskás, rămas una dintre cele mai emblematice figuri din istoria fotbalului din regiune – va găzdui ceea ce se anunță a fi un duel clasic european.

Jucătorii care pot face diferența

Cele mai periculoase „arme” ale parizienilor sunt Khvicha Kvaratskhelia și Ousmane Dembélé. Extrema georgiană traversează o formă extraordinară, contribuind cu gol sau pasă decisivă în șapte meciuri consecutive din fazele eliminatorii și marcând de 10 ori în actuala ediție a competiției.

Dembélé a fost la fel de influent pe parcurs, deși starea sa fizică reprezintă un motiv de îngrijorare. Francezul a fost înlocuit în prima jumătate de oră a ultimului meci de campionat al lui PSG, acuzând o problemă musculară, dar se speră că va fi recuperat în timp util pentru marea finală.

Aceste probleme de efectiv au o relevanță aparte și pentru Arsenal, englezii având deja opțiuni limitate pe postul de fundaș dreapta. Mikel Merino, Jurrien Timber și Ben White sunt toți indisponibili din cauza accidentărilor, lăsând un gol imens exact în zona pe care Kvaratskhelia o va viza cu precădere de pe flancul stâng al atacului parizian.

De ce această finală are o însemnătate aparte

Există și o intrigă captivantă în culisele acestui duel. În sezonul trecut, PSG a eliminat-o pe Arsenal în faza semifinalelor, în drumul său către câștigarea primului trofeu suprem european din istoria clubului. Douăsprezece luni mai târziu, cele două formații se reîntâlnesc, dar din perspective diferite: Arsenal sosește ca echipa cu cel mai bun parcurs din competiție, în timp ce PSG vine din postura de campioană en-titre care trebuie să își apere blazonul.

Bilanțul confruntărilor directe nu oferă niciun indiciu despre deznodământul de sâmbătă: câte două victorii de fiecare tabără, trei remize și câte șapte goluri marcate de fiecare echipă în toate întâlnirile precedente. Luând în calcul forma de moment, istoria, dar și calculele hârtiei, această finală este una dintre cele mai deschise din ultimii ani.