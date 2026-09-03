vineri, 4 septembrie 2026

EXCLUSIV | Silviu Boțone vine la conducerea ABA Olt în plin scandal al balastierelor. Ce știe despre exploatările de pe Valea Lotrului și despre activitatea CAZICOM...

Schimbare importantă la vârful Administrației Bazinale de Apă Olt, într-un moment în care sistemul Apelor Române este zguduit de scandalul exploatărilor de agregate minerale și de controalele declanșate de Ministerul Mediului. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, Silviu Gheorghe Boțone, om cu vechime în structurile Apelor Române și cu experiență inclusiv în zona de inspecție, urmează să preia conducerea ABA Olt.

Numirea capătă însă o miză aparte pentru Vâlcea. Surse ale publicației noastre reclamă o situație care ar trebui verificată urgent în zona Valea lui Stan – Brezoi, pe Valea Lotrului, unde indică activități de exploatare și transport de agregate minerale asociate societății CAZICOM SRL.

Trebuie precizat de la început: informațiile privind cantitățile exploatate și presupusa intensificare a transporturilor înaintea unor controale provin din surse și nu le prezentăm drept fapte demonstrate. Tocmai gravitatea lor impune însă verificări oficiale.

Zeci de camioane, trei zile de transporturi. De ce această grabă?

Potrivit informațiilor transmise redacției, în zona Valea lui Stan ar fi fost exploatate de-a lungul timpului cantități foarte mari de agregate minerale, sursele vorbind chiar despre sute de mii de metri cubi.

Mai mult, acestea susțin că, recent, zeci de camioane ar fi transportat agregate timp de trei zile consecutiv, într-un ritm intens.

Explicația oferită de surse este una care, dacă se confirmă, trebuie să intereseze imediat instituțiile de control: operațiunea s-ar fi intensificat pe fondul temerilor privind apariția unor verificări în zonă.

De aceea, întrebarea trebuie adresată instituțiilor competente: ce s-a transportat, de unde, în ce cantitate și în baza căror documente?

CAZICOM, contract de peste 17 milioane de lei chiar cu ABA Olt

Există însă un element verificabil care face cazul cu atât mai interesant.

Datele publice privind achizițiile arată că ABA Olt a atribuit CAZICOM SRL, în noiembrie 2025, un contract de aproximativ 17,1 milioane de lei pentru lucrări de regularizare a cursurilor de apă și a viiturilor.

CAZICOM este totodată furnizor de agregate naturale de balastieră. Datele SEAP centralizate public arată, de exemplu, că UAT Brezoi a cumpărat de la CAZICOM agregate naturale de balastieră în noiembrie 2025 și din nou în ianuarie 2026.

Aceste contracte nu demonstrează, în sine, existența vreunei ilegalități. Arată însă că societatea desfășoară activități relevante pentru subiect și că există inclusiv o relație contractuală importantă între CAZICOM și instituția care trebuie să supravegheze respectarea legislației apelor.

Ce știa Silviu Boțone?

Aici apare întrebarea pe care noua conducere ABA Olt nu o poate ocoli.

Sursele noastre susțin că Silviu Boțone cunoaște foarte bine mecanismele de inspecție și control din sistemul Apelor Române.

Dacă activitatea reclamată de la Valea lui Stan s-a desfășurat la amploarea descrisă, trebuie stabilit dacă structurile de inspecție au cunoscut situația, dacă au existat controale și, mai ales, ce au consemnat acestea.

Întrebarea legitimă este:

Ce informații existau în sistemul Apelor Române despre exploatările și transporturile de agregate din zona Valea lui Stan și ce măsuri au fost luate?

Valea lui Stan, o zonă care necesită o atenție specială

Există încă un aspect care face necesară clarificarea exactă a perimetrelor în care s-au desfășurat lucrările.

Valea lui Stan nu este o zonă oarecare. Repertoriul Arheologic Național consemnează aici un sit arheologic, în extravilan, pe DN7A, pe platou și în vatra localității, cu vestigii atribuite mai multor perioade istorice, de la Neolitic și Epoca Bronzului până la La Tène și epoca romană.

Aceasta nu înseamnă automat că activitățile reclamate de sursele noastre s-au desfășurat în interiorul sitului arheologic. Instituțiile trebuie însă să precizeze exact localizarea perimetrului de exploatare și regimul juridic al terenului.

Documentele care trebuie puse pe masă

În acest caz nu este suficient un comunicat în care ni se spune că „totul este legal”.

ABA Olt și Ministerul Mediului ar trebui să facă publice autorizațiile de gospodărire a apelor pentru perimetrul vizat, titularii acestora, cantitățile de agregate aprobate, perioadele de exploatare, procesele-verbale ale controalelor și eventualele sancțiuni.

La fel de importantă este confruntarea volumelor autorizate cu volumele efectiv extrase.

Dacă este nevoie, măsurătorile topografice și topobatimetrice pot stabili cantitățile extrase din teren. Exact asemenea verificări au devenit esențiale în scandalurile recente privind exploatările de agregate.

Noul șef ABA Olt primește un „cartof fierbinte”

Silviu Boțone nu vine, așadar, la conducerea unei instituții liniștite. Vine într-un moment în care fiecare autorizație, fiecare control și fiecare metru cub de agregate exploatat în Vâlcea și Olt poate deveni subiect de verificare.

Iar cazul Valea lui Stan – CAZICOM poate reprezenta unul dintre primele teste serioase pentru noua conducere.

Ziarul de Vâlcea solicită public ABA Olt, ANAR și Ministerului Mediului să verifice situația semnalată și să răspundă la câteva întrebări simple: cine a exploatat agregate în zona Valea lui Stan, ce cantități au fost autorizate, cât s-a extras în realitate, cine a efectuat controalele și ce reprezentau transporturile masive reclamate în ultimele zile?

Iar lui Silviu Boțone îi adresăm direct întrebarea:

Știați despre situația de la Valea lui Stan și despre amploarea exploatărilor și transporturilor de agregate reclamate în această zonă? Dacă da, ce măsuri au fost luate?

Până la răspunsurile oficiale, nu pronunțăm verdicte. Dar după scandalurile care au lovit Apele Române, tăcerea nu mai poate ține loc de control.

Tiberiu Pîrnău