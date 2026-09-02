joi, 3 septembrie 2026

Eugen Neață: Stoilești – locul copilăriei, al rădăcinilor și al revederilor

Sărbătoarea comunei Stoilești este, în fiecare an, mai mult decât un eveniment local. Este un prilej de reîntâlnire pentru cei care s-au născut aici, pentru rude, prieteni și pentru toți cei care, indiferent unde i-a purtat viața, nu și-au uitat rădăcinile.

Mijloacele moderne de comunicare ne ajută astăzi să fim mai aproape unii de alții. Internetul și telefonul fac ca amintirile și mesajele să circule aproape instantaneu, iar dorul de locurile natale îi aduce împreună chiar și pe cei aflați la distanță.

După textul pe care l-am dedicat sărbătorii comunei, am primit numeroase mesaje. Jurnalista Elena Gogioman și-a amintit cu emoție de satele și oamenii din Stoilești, de tradițiile păstrate și de foștii colegi și prieteni, unii plecați prin lume, alții întorși acasă.

Ioana Neagoe a transmis, la rândul său, un mesaj pentru comuna natală, amintindu-și că pe primul său buletin de identitate era trecută vechea denumire, comuna Urși, sat Dealu. Mary Voinea și-a amintit cu drag de copilăria petrecută în satul Vlădulești.

Toate aceste mesaje arată cât de puternică rămâne legătura cu locurile în care am crescut. Tehnologia ne ajută să comunicăm, dar adevărata minune rămâne bucuria de a ne regăsi și de a ne aminti împreună de copilărie și adolescență.

La mulți ani, Stoilești! La mulți ani tuturor celor care poartă această comună în suflet!

Eugen Neață

Deputat