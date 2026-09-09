miercuri, 9 septembrie 2026

După semnalul tras de Tiberiu Pîrnău, directorul Ziarului de Vâlcea, s-a găsit soluția pentru copiii cu dizabilități de la Centrul „Andreea”! Nu vor mai fi trimiși la Băbeni

La mai puțin de o săptămână după ce Tiberiu Pîrnău, directorul Ziarului de Vâlcea, a tras un semnal public de alarmă privind situația copiilor cu dizabilități de la Centrul „Andreea” din Ostroveni, problema și-a găsit rezolvarea. Primăria Râmnicu Vâlcea a identificat un spațiu în municipiu, astfel încât copiii să nu mai fie nevoiți să facă naveta la Băbeni.

Unul dintre părinți ne semnala atunci dificultățile uriașe pe care le-ar presupune deplasarea zilnică la Băbeni, mai ales în cazul copiilor nedeplasabili sau al celor care au nevoie de hrană, tratamente și îngrijire după un program strict.

Ziarul de Vâlcea a cerut public autorităților să găsească o soluție în Râmnicu Vâlcea, adaptată nevoilor reale ale acestor copii și familiilor lor.

Primăria Râmnicului a găsit soluția: copiii rămân în municipiu

La câteva zile după semnalul public, a venit vestea așteptată de părinți.

În urma discuțiilor cu factorii de decizie de la nivel județean, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a identificat o clădire de tip internat din structura fostului Grup Școlar Oltchim, unde copiii de la Centrul „Andreea” își vor putea continua activitatea pe perioada lucrărilor de reabilitare, modernizare și dotare a sediului din Ostroveni.

Astfel, varianta dificilă a navetei până la CȘEI Băbeni a fost eliminată.

Primăria a anunțat că părinții au fost informați despre noua soluție și că aceștia s-au arătat ușurați de perspectiva menținerii copiilor în Râmnicu Vâlcea.

În același timp, au fost demarate în regim de urgență lucrările de amenajare și adaptare a clădirii la necesitățile copiilor cu dizabilități.

Un semnal de presă care a primit răspuns

Trebuie subliniat că Centrul „Andreea” și CȘEI Băbeni nu se află în subordinea Primăriei Râmnicu Vâlcea. Cu toate acestea, administrația locală s-a implicat și a identificat o soluție pentru o problemă care afecta numeroase familii din municipiu.

Semnalul tras pe 3 septembrie de Tiberiu Pîrnău, directorul Ziarului de Vâlcea, pornind de la apelul disperat al părinților, nu a rămas fără ecou.

Dincolo de instituții, competențe administrative și dispute privind responsabilitatea, cel mai important rezultat este unul concret: copiii cu dizabilități de la Centrul „Andreea” rămân în Râmnicu Vâlcea și nu vor mai fi obligați să facă naveta la Băbeni.

Este o victorie, înainte de toate, a părinților care au avut curajul să vorbească public despre problema copiilor lor și a celor care au înțeles că situația nu putea fi lăsată fără rezolvare.