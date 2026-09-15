După articolul lui Tiberiu Pîrnău, ETA confirmă aglomerația de pe traseul 7 și pregătește noi măsuri: autobuze suplimentare pentru elevii din Râmnicu Vâlcea

marți, 15 septembrie 2026

După articolul lui Tiberiu Pîrnău, ETA confirmă aglomerația de pe traseul 7 și pregătește noi măsuri: autobuze suplimentare pentru elevii din Râmnicu Vâlcea

Semnalul de alarmă tras de jurnalistul Tiberiu Pîrnău privind aglomerația din autobuzele ETA de pe traseul 7 a primit o reacție oficială. Conducerea societății de transport public din Râmnicu Vâlcea a verificat situația direct în teren, confirmă gradul ridicat de încărcare la primele ore ale dimineții și anunță că analizează noi măsuri, inclusiv introducerea unei curse suplimentare.

Problema a fost adusă în atenția publică de Tiberiu Pîrnău, directorul Ziarului de Vâlcea, după sesizările primite din partea părinților ai căror copii folosesc transportul public pentru a ajunge dimineața la școli și licee.

La scurt timp după apariția articolului, ETA S.A. a transmis o poziție oficială și, mai important, conducerea societății a mers în teren pentru a verifica situația.

ETA confirmă: autobuzele sunt foarte încărcate dimineața

Concluzia verificărilor confirmă problema semnalată public. Potrivit ETA, în intervalul 6:55–7:15 există un grad ridicat de încărcare a autobuzelor, în special din cauza fluxului important de elevi care utilizează traseul 7 pentru deplasarea către unitățile de învățământ.

Este o confirmare oficială importantă, în condițiile în care părinții reclamau că, la orele de vârf, copiii ajung să călătorească în autobuze extrem de aglomerate sau chiar întâmpină dificultăți în a urca în mijloacele de transport.

ETA a introdus deja autobuze suplimentare

Societatea precizează că, începând din 10 septembrie, a fost suplimentată capacitatea de transport pentru intervalul 6:55–7:26.

Astfel, la ora 6:55 circulă două autobuze – unul de 18 metri și unul suplimentar de 12 metri. La cursele programate la orele 7:10 și 7:26 sunt prevăzute, de asemenea, câte două autobuze.

Chiar și în aceste condiții, verificarea efectuată de conducerea ETA arată că problema aglomerației persistă.

O nouă cursă înainte de 7:10 este luată în calcul

ETA anunță că graficele actuale nu sunt definitive și vor fi ajustate în funcție de fluxurile reale de călători și de necesitățile elevilor.

Mai mult, societatea ia în calcul introducerea unei noi curse înainte de ora 7:10 sau suplimentarea capacității uneia dintre cursele existente.

Pentru stabilirea soluției, vor fi monitorizate principalele stații de pe traseul 7: Dispecerat Hermes, Bloc S2, Bloc A9 și Bariera Ostroveni. ETA va urmări inclusiv numărul elevilor, unitățile de învățământ către care aceștia se deplasează și orele la care încep cursurile.

Articolul lui Tiberiu Pîrnău, urmat de verificări în teren

Reacția ETA demonstrează încă o dată cât de importante sunt sesizările cetățenilor aduse în spațiul public. În cazul traseului 7, problema reclamată de părinți și prezentată de Tiberiu Pîrnău în Ziarul de Vâlcea a fost urmată de verificarea situației de către conducerea societății.

ETA precizează că tratează cu responsabilitate situația, mai ales pentru că o parte importantă dintre călătorii din intervalul matinal sunt elevi. În funcție de rezultatele monitorizării, societatea promite să adopte măsurile necesare pentru creșterea capacității și asigurarea unor condiții de siguranță și confort.

Așadar, problema semnalată de Tiberiu Pîrnău este confirmată oficial: traseul 7 are un grad ridicat de încărcare la orele la care elevii merg la școală. Următorul pas așteptat de părinți este unul concret – suficiente autobuze pentru ca elevii să poată ajunge la cursuri în condiții normale.