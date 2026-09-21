marți, 22 septembrie 2026

Don Pedro, exemplul din Vâlcea într-o Românie cu șomaj în creștere și mii de posturi neocupate

România se confruntă cu un paradox tot mai vizibil pe piața muncii: șomajul crește, dar industria continuă să caute mii de angajați. În acest peisaj, producătorul vâlcean Don Pedro vine cu o soluție aplicată deja în propria fabrică: investiții masive în automatizare, completate de recrutarea de personal calificat din afara Uniunii Europene.

Potrivit datelor prezentate de companie, rata șomajului a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce aproape 30% dintre tineri nu au un loc de muncă. Diferența dintre mediul rural și cel urban rămâne uriașă: 10,1% față de 4%.

În același timp, industria prelucrătoare are aproximativ 5.700 de posturi vacante. Problema nu este doar lipsa oamenilor, ci mai ales nepotrivirea dintre pregătirea celor aflați în căutarea unui loc de muncă și calificările tehnice cerute de fabrici.

Don Pedro: de la 250 la 355 de angajați

Compania Don Pedro, producător de hârtie tissue cu capital integral românesc, susține că a ales să combine recrutarea externă cu automatizarea, fără să reducă numărul angajaților.

În 2022, după dublarea capacității de producție, societatea a recrutat 20 de muncitori calificați din afara Uniunii Europene pentru operarea utilajelor, în condițiile în care necesarul de personal nu putea fi acoperit de pe piața locală.

Ulterior, compania a realizat o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, dintre care 11 milioane de euro au fost direcționate către linii complet automatizate. Capacitatea de producție a crescut astfel cu aproximativ 1.650 de tone pe lună.

Contrar ideii că automatizarea duce automat la concedieri, Don Pedro afirmă că numărul angajaților a crescut de la 250 în 2022 la 355 în prezent. Pentru anul următor sunt anunțate alte 71 de posturi.

„Am avut de ales între a opri liniile nou instalate, pentru că nu găseam suficienți operatori pregătiți, sau a merge mai departe cu oameni aduși din afară, pe care i-am integrat direct în echipă. Am ales a doua variantă, iar rezultatul a fost că am putut ulterior să investim în automatizare fără să reducem echipa – dimpotrivă, am crescut-o”, explică Petrișor Lazăr, CEO și Business Owner Don Pedro.

În opinia acestuia, industria românească nu ar trebui să privească automatizarea și recrutarea muncitorilor străini ca două variante care se exclud reciproc.

„Automatizarea a eliberat oameni din muncă mecanică repetitivă și i-a mutat spre roluri de coordonare, iar golul tehnic real l-am acoperit temporar cu personal calificat din afară, exact cât timp piața locală nu a putut ține pasul”, spune Petrișor Lazăr.

Exemplul companiei din Vâlcea scoate însă în evidență și o problemă mai amplă: România are oameni fără locuri de muncă și, simultan, fabrici care nu găsesc personal calificat.

Cele aproximativ 5.700 de posturi vacante din industria prelucrătoare arată că problema nu poate fi rezolvată doar prin creșterea numărului de angajări. Este nevoie și de calificare, reconversie profesională și de o legătură mai strânsă între sistemul de învățământ profesional și necesitățile reale ale industriei.

Până când acest decalaj va fi redus, companii precum Don Pedro încearcă să găsească propriile soluții: recrutare externă acolo unde specialiștii lipsesc, automatizare și recalificarea angajaților pentru activități cu o valoare adăugată mai mare.