DOCUMENT OFICIAL ANRE: AUTORO (Busca - Gutau - masoneria) nu are licență pentru serviciul public de termoficare din Râmnicu Vâlcea. Cine își asumă răspunderea pentru afacerea cu energia termică?

DOCUMENT OFICIAL ANRE: AUTORO nu are licență pentru serviciul public de termoficare din Râmnicu Vâlcea. Cine își asumă răspunderea pentru afacerea cu energia termică?

Un răspuns oficial transmis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) către Ziarul de Vâlcea aduce o precizare esențială în scandalul reorganizării termoficării din Râmnicu Vâlcea: societatea AUTORO SRL nu deține licență pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Documentul ANRE, cu nr. 122097/04.09.2026, este semnat de președintele instituției, George-Sergiu Niculescu, și reprezintă răspunsul la solicitarea transmisă de Ziarul de Vâlcea în data de 11 august 2026.

AUTORO are licență de producător, NU licență pentru serviciul public de termoficare

Aici apare diferența fundamentală.

ANRE confirmă că AUTORO SRL deține Licența nr. 2774, acordată prin Decizia președintelui ANRE nr. 1452 din 25 iunie 2026, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare.

Cu alte cuvinte, societatea este autorizată să producă energie electrică și termică.

Dar ANRE precizează explicit, pe pagina a doua a documentului:

„Societatea AUTORO SRL nu deține o licență pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică.”

Aceasta este informația care trebuie explicată public, fără echivoc, în contextul în care autoritățile locale pregătesc noua formulă de funcționare a termoficării municipiului.

ANRE: CET Govora este singurul operator al serviciului public la nivelul municipiului

Răspunsul autorității de reglementare mai conține o informație extrem de importantă. ANRE arată că, la nivelul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, singurul operator al serviciului public de alimentare cu energie termică este CET Govora SA, titular al Licenței nr. 2254 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

Prin urmare, la data documentului – 4 septembrie 2026 – situația juridică prezentată oficial de ANRE este limpede: CET Govora are licență pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, în timp ce AUTORO are licență pentru exploatarea comercială a capacităților sale de producție, dar nu deține licența pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Cine răspunde pentru reorganizarea termoficării?

ANRE amintește în document prevederile Legii nr. 325/2006 și arată că serviciul public de alimentare cu energie termică face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, activitățile fiind desfășurate sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Tocmai de aceea, răspunsul ANRE ridică întrebări pe care administrația locală trebuie să le clarifice:

În baza cărui mecanism juridic va fi cumpărată energia termică de la AUTORO? Cine va rămâne operatorul serviciului public? Cine va factura populația? Cine va răspunde pentru continuitatea furnizării? Care este durata contractului cu producătorul privat și cum a fost stabilit prețul energiei termice? Ce se întâmplă dacă producătorul nu poate asigura cantitatea contractată?

Sunt întrebări legitime, mai ales când vorbim despre un serviciu public vital pentru zeci de mii de locuitori.

Un lucru este însă cert: AUTORO nu are licența respectivă

Dincolo de disputele politice și declarațiile publice, documentul ANRE din 4 septembrie 2026 stabilește un fapt oficial care nu poate fi ignorat:

AUTORO SRL deține licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, dar NU deține licență pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

În același timp, ANRE indică CET Govora SA drept singurul operator al serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, conform situației prezentate în răspunsul oficial.

Aceste precizări schimbă substanțial discuția despre viitorul termoficării municipiului. Autoritățile locale trebuie să explice transparent ce cumpără de la AUTORO, în ce calitate juridică intervine societatea privată, la ce preț și în baza căror contracte, astfel încât râmnicenii să știe exact cine produce, cine operează și cine răspunde pentru căldura din calorifere.

Ziarul de Vâlcea va solicita Primăriei Râmnicu Vâlcea și CET Govora documentele și explicațiile privind formula contractuală aleasă pentru achiziția energiei termice de la AUTORO SRL.