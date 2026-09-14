luni, 14 septembrie 2026

Dispar materiale sanitare din Spitalul Județean Vâlcea?! Acuzații grave din interiorul Ortopediei și Neurochirurgiei. Conducerea trebuie să verifice urgent!

Informații extrem de grave ajung la Ziarul de Vâlcea chiar din interiorul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Surse din unitatea medicală susțin că, în două dintre secțiile importante ale spitalului – Ortopedie și Neurochirurgie – ar exista de mai multă vreme suspiciuni privind dispariția repetată a unor materiale sanitare.

Nu vorbim, potrivit informațiilor primite, despre un episod izolat. Sursele noastre descriu o situație despre care s-ar discuta de ceva vreme printre angajați și care ar fi fost adusă inclusiv la cunoștința unor persoane cu funcții de conducere.

Doi asistenți, indicați de colegi

În centrul suspiciunilor s-ar afla doi asistenți medicali, un bărbat și o femeie. Ziarul de Vâlcea nu publică, în acest moment, identitatea celor doi deoarece acuzațiile trebuie probate printr-o verificare oficială.

Ceea ce ridică însă serioase semne de întrebare este afirmația surselor potrivit căreia situația nu ar fi o necunoscută în interiorul spitalului.

Mai mulți colegi ar fi semnalat problema și ar fi indicat inclusiv persoanele asupra cărora planează suspiciunile. Conform informațiilor furnizate redacției, numele acestora ar fi ajuns și la șefii de secție, fără ca angajații care ne-au contactat să observe până în prezent o clarificare publică sau măsuri care să lămurească definitiv situația.

Dacă aceste informații se confirmă, întrebarea este simplă: cine trebuia să verifice gestiunea materialelor sanitare și de ce asemenea suspiciuni au putut persista?

Acuzație și mai gravă: este una dintre persoanele suspectate protejată?

Sursele Ziarului de Vâlcea formulează o acuzație suplimentară, care necesită un răspuns categoric din partea conducerii spitalului. Acestea susțin că dr. Cătălin Preoteasa ar favoriza-o și proteja-o profesional pe asistenta asupra căreia planează suspiciunile.

Publicăm existența acestor acuzații venite din interiorul unității tocmai pentru că ele privesc patrimoniul unui spital public și trebuie verificate.

Dr. Cătălin Preoteasa, dar si Sectia Ortopedie, trebuie să aibă posibilitatea de a răspunde public: a primit sesizări referitoare la dispariția materialelor? A fost informată conducerea? Au existat inventare sau controale? Care este relația profesională cu asistenta vizată și au existat situații în care aceasta a beneficiat de un tratament preferențial?

Materialele ar fi folosite la tratamente efectuate în particular

Informațiile transmise redacției merg însă mai departe. Surse din interiorul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea susțin că cei doi asistenți indicați de colegi ar folosi materialele sanitare din spital pentru tratamente și proceduri pe care le-ar efectua în particular, în afara unității medicale.

Bunuri cumpărate pentru pacienții unui spital public ar fi fost scoase din circuitul unității și utilizate în interes particular.

Tocmai de aceea, conducerea SJU Vâlcea trebuie să stabilească fără echivoc dacă există lipsuri, despre ce materiale este vorba, cine avea acces la ele și dacă au existat sesizări anterioare privind destinația acestora. O asemenea suspiciune nu poate fi îngropată într-un sertar. Ori acuzațiile sunt infirmate printr-un control riguros, ori, dacă apar dovezi, cazul trebuie transmis instituțiilor competente.

Un inventar serios ar putea lămuri rapid situația

Într-un asemenea caz nu este nevoie de zvonuri și nici de procese publice. Este nevoie de documente.

Conducerea SJU Vâlcea poate verifica intrările și ieșirile din gestiune, consumurile raportate, condicile și documentele interne, stocurile fizice, eventualele diferențe constatate la inventar și persoanele care au avut acces la materialele respective.

Dacă nu există nicio lipsă, acest lucru trebuie spus și demonstrat. Dacă există diferențe nejustificate, trebuie stabilit cine răspunde pentru ele.

Pentru că materialele sanitare dintr-un spital public nu sunt bunuri fără stăpân. Sunt achiziționate din bani publici și sunt destinate pacienților.

Ziarul de Vâlcea solicită un control intern

În urma informațiilor primite, solicităm conducerii Spitalului Județean de Urgență Vâlcea să dispună verificări la secțiile Ortopedie și Neurochirurgie și să comunice public rezultatul acestora.

Întrebările sunt concrete: au fost constatate în ultimii ani lipsuri de materiale sanitare în cele două secții? Au existat sesizări făcute de angajați? Au fost efectuate inventare în urma acestora? Au rezultat diferențe între stocurile scriptice și cele faptice? Au existat cercetări disciplinare?

Iar în ceea ce privește acuzațiile referitoare la presupusa protejare a uneia dintre persoanele vizate, așteptăm și punctul de vedere al dr. Cătălin Preoteasa.

Ziarul de Vâlcea va solicita oficial aceste răspunsuri și va publica integral pozițiile persoanelor și instituțiilor vizate.

Până atunci, rămâne o întrebare la care conducerea spitalului trebuie să răspundă: dispar sau nu materiale sanitare din Ortopedia și Neurochirurgia Spitalului Județean Vâlcea și ce s-a făcut după ce suspiciunile au ajuns la șefii secțiilor?

Dacă informațiile transmise de angajați sunt false, un control riguros îi poate exonera pe cei acuzați. Dacă sunt adevărate, atunci problema nu mai privește doar câteva materiale lipsă, ci modul în care este protejat patrimoniul unui spital finanțat din bani publici.