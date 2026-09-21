marți, 22 septembrie 2026

Diana Șoșoacă sare în apărarea lui Călin Georgescu și îi oferă asistență juridică: „Departe de toate neînțelegerile dintre noi, societatea mea de avocatură îl poate ajuta!”

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat vehement după reținerea lui Călin Georgescu de către procurorii DIICOT și a anunțat public că societatea sa de avocatură este dispusă să îi acorde asistență juridică fostului candidat la Președinția României.

Intervenția este cu atât mai surprinzătoare cu cât Șoșoacă amintește chiar ea că între cei doi au existat neînțelegeri. Lidera S.O.S. România susține însă că, dincolo de divergențele politice și personale, consideră necesară apărarea drepturilor lui Georgescu.

Călin Georgescu a fost reținut luni, 21 septembrie, pentru 24 de ore, procurorii DIICOT cercetându-l într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii urmează să solicite Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile. Georgescu beneficiază, potrivit legii, de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Diana Șoșoacă contestă dur modul în care autoritățile au acționat și vorbește despre ceea ce ea consideră a fi abuzuri ale instituțiilor statului. Afirmațiile reprezintă poziția politică a europarlamentarului și nu constatări stabilite de o instanță.

„Dictatura fascisto-bolșevică a României”, și-a început Șoșoacă mesajul, criticând perchezițiile, reținerea lui Georgescu și activitatea DIICOT și a serviciilor de informații. În opinia sa, instituțiile statului ar fi implicate în confruntări și jocuri de putere, acuzații pentru care nu a prezentat în mesaj probe publice.

Dincolo de limbajul extrem de dur folosit la adresa instituțiilor, partea cu adevărat concretă a intervenției sale este oferta de asistență juridică.

„Departe de toate neînțelegerile dintre mine și Georgescu, dacă dorește, societatea mea de avocatură își oferă serviciile pentru a-l ajuta!”, a transmis Diana Șoșoacă.

Mesajul arată că lidera S.O.S. România separă conflictele politice anterioare de situația juridică în care se află acum Călin Georgescu și se declară pregătită să intervină profesional în apărarea acestuia, dacă fostul candidat prezidențial va accepta oferta.

Șoșoacă și-a încheiat intervenția în aceeași notă vehementă, cu atacuri la adresa sistemului judiciar și a serviciilor de informații și cu apelul „Jos dictatura!”.

Dosarul intră însă de aici înainte pe terenul instanței. DIICOT susține că există probe care justifică acuzațiile formulate și solicitarea unei măsuri preventive, în timp ce eventuala apărare a lui Călin Georgescu va putea contesta probele, procedurile și argumentele procurorilor în fața judecătorului.

Până la o hotărâre definitivă, acuzațiile formulate împotriva lui Călin Georgescu nu echivalează cu stabilirea vinovăției sale, iar prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă.