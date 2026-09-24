DEZVĂLUIRI: Școala Populară de Arte din Vâlcea, taxe de până la 1.800 de lei pe an. De ce plătesc cursanții mult mai mult decât în alte județe?

joi, 24 septembrie 2026

DEZVĂLUIRI: Școala Populară de Arte din Vâlcea, taxe de până la 1.800 de lei pe an. De ce plătesc cursanții mult mai mult decât în alte județe?

O comparație a taxelor practicate de școlile populare de arte din mai multe județe ale țării ridică întrebări serioase în privința tarifelor stabilite pentru anul școlar 2026–2027 la Școala Populară de Arte și Meserii din Râmnicu Vâlcea.

Potrivit informațiilor transmise redacției și documentelor publice consultate, pentru anumite cursuri de muzică din Vâlcea taxele ajung la 1.300–1.800 de lei pe an pentru o singură disciplină.

Nu discutăm despre o instituție privată și nici despre o academie exclusivistă, ci despre o instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea.

Mai mult, documentele oficiale ale CJ Vâlcea confirmă că taxele pentru anul școlar 2026–2027 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 153 din 26 august 2026.

Diferențe importante față de alte județe

Comparația cu alte școli populare de arte este cea care ridică semne de întrebare.

Conform datelor comunicate redacției și informațiilor publicate de instituțiile respective, în alte județe întâlnim taxe considerabil mai mici pentru numeroase discipline: aproximativ 630 de lei pe an la Pitești, circa 500 de lei la Craiova, iar la Arad canto-ul costă 703 lei pe an.

În cazul Aradului, informația poate fi verificată chiar pe pagina oficială a instituției: taxa anuală pentru canto – muzică ușoară, canto popular sau canto clasic este de 703 lei. Pentru alte discipline sunt stabilite taxe de 581 lei.

Situația devine și mai interesantă dacă privim către Târgu Jiu.

Pentru anul școlar 2026–2027, pianul costă 600 de lei/an, chitara 600 de lei, canto muzică populară 800 de lei, canto muzică ușoară 700 de lei, iar mai multe cursuri artistice sunt în zona de 500–800 de lei anual.

Și există un detaliu care merită toată atenția: la Târgu Jiu, dansurile populare, meșteșugurile tradiționale și ansamblul coral sunt oferite fără taxă în oferta pentru anul școlar 2026–2027.

Așadar, întrebarea este legitimă:

De ce la Vâlcea anumite cursuri ajung la 1.300–1.800 de lei pe an, în timp ce alte instituții publice de profil practică tarife de câteva sute de lei sau oferă chiar gratuit anumite activități?

Ce s-a schimbat la Vâlcea?

Situația este cu atât mai interesantă cu cât, pentru anul școlar precedent, chiar documentele Consiliului Județean Vâlcea justificau menținerea taxelor prin necesitatea de a facilita accesul cât mai multor persoane la educație și formare.

În documentația oficială aferentă anului școlar 2025–2026 se preciza că taxele au fost menținute la nivelul anului anterior tocmai pentru „a facilita accesul a cât mai multor categorii de persoane” la activitățile instituției. Documentul mai arată că veniturile proprii ale școlii sunt utilizate pentru finanțarea programelor și proiectelor culturale.

Este, prin urmare, necesar să fie explicat public ce fundament economic a stat la baza tarifelor pentru 2026–2027 și în ce măsură a fost analizată capacitatea familiilor de a suporta aceste costuri.

O școală populară de arte are, prin însăși natura sa, o importantă componentă socială și culturală. Rolul său nu ar trebui să se reducă la încasarea unor taxe, ci presupune descoperirea și formarea copiilor și tinerilor talentați, inclusiv a celor proveniți din familii cu posibilități financiare reduse.

Cultura riscă să devină un privilegiu?

Aici apare problema de fond.

Pentru o familie cu doi copii care urmează unul sau mai multe cursuri, câteva mii de lei pe an pot deveni o cheltuială importantă. Iar într-o instituție publică trebuie pusă întrebarea dacă nivelul taxelor nu ajunge să constituie o barieră pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse.

Exemplul de la Târgu Jiu arată că există și o altă abordare: unele activități legate direct de păstrarea tradițiilor și culturii populare pot fi oferite gratuit, în timp ce taxele pentru celelalte discipline sunt menținute la câteva sute de lei anual.

Nici argumentul calității nu poate închide automat discuția. O taxă mai mare nu demonstrează, prin ea însăși, că pregătirea este mai bună. O asemenea comparație ar necesita date privind numărul de ore, raportul profesor–cursant, cheltuielile instituției, subvenția primită din bugetul județean și rezultatele obținute de cursanți.

Consiliul Județean Vâlcea trebuie să explice fundamentarea tarifelor

Din documentele oficiale rezultă că proiectul privind taxele pentru anul școlar 2026–2027 a parcurs procedura Consiliului Județean și a fost aprobat la 26 august 2026.

Tocmai de aceea sunt necesare răspunsuri clare din partea instituțiilor publice implicate.

Ziarul de Vâlcea solicită public Consiliului Județean Vâlcea și Școlii Populare de Arte și Meserii să precizeze cine a propus concret nivelul fiecărei taxe, care sunt calculele economice care justifică tarifele de până la 1.800 de lei, ce creșteri de cheltuieli au fost luate în considerare, ce venituri proprii estimează instituția pentru anul școlar 2026–2027 și ce procent din costul real al pregătirii unui cursant este suportat prin taxă.

La fel de important este să se precizeze dacă înainte de aprobarea tarifelor a fost realizată o analiză comparativă cu școlile populare de arte din alte județe.

Dacă da, vrem să o vedem.

Dacă nu, se pune întrebarea de ce o asemenea analiză nu a fost considerată necesară înainte ca administrația județeană să stabilească sumele pe care trebuie să le plătească familiile vâlcene.

Trebuie explicat și dacă a fost evaluat impactul taxelor asupra numărului de cursanți, câți elevi au renunțat în ultimii ani din motive financiare și dacă există posibilitatea introducerii unor reduceri sau scutiri pentru copiii proveniți din familii cu venituri mici.

O altă întrebare este de ce Vâlcea nu ar putea aplica, cel puțin pentru unele cursuri colective dedicate tradițiilor locale, modelul altor județe în care participarea este gratuită.

Banii sunt publici, explicațiile trebuie să fie publice

Nu este vorba despre contestarea muncii profesorilor Școlii Populare de Arte și nici despre calitatea actului artistic. Profesorii și cursanții trebuie separați de deciziile administrative privind bugetul și taxele.

Discuția este despre politica unei instituții publice și despre accesul cetățenilor la educație culturală.

Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea funcționează în sistem public, iar tarifele sale sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean. În consecință, contribuabilii au dreptul să afle cum au fost calculate aceste sume și de ce există diferențe atât de mari față de tarifele practicate în alte județe.

Mai ales că există o întrebare simplă, la care administrația județeană ar trebui să poată răspunde cu cifre:

Ce costă, concret, atât de mult la Vâlcea încât anumite cursuri ajung la 1.300–1.800 de lei pe an, în condițiile în care în alte județe cursuri comparabile costă câteva sute de lei, iar unele activități culturale sunt oferite chiar gratuit?

Ziarul de Vâlcea a solicita Consiliului Județean Vâlcea și Școlii Populare de Arte și Meserii documentele care au stat la baza fundamentării tarifelor pentru anul școlar 2026–2027 și va publica punctele de vedere ale instituțiilor implicate.