miercuri, 9 septembrie 2026

DEZVĂLUIRI: Peste 2.500 de vize de flotant în Vâlcea, în anul electoral 2024. Cazul, în atenția Parchetului General

Un subiect extrem de sensibil legat de alegerile din 2024 din județul Vâlcea a ajuns în atenția Parchetului General. Este vorba despre modul în care au fost acordate peste 2.500 de vize de flotant în mai multe localități ale județului, inclusiv in municipiul Ramnicu Valcea, într-un an în care românii au fost chemați de mai multe ori la urne.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, verificările vizează împrejurările în care au fost stabilite aceste reședințe și respectarea prevederilor legale. O atenție deosebită ar urma să fie acordată localităților în care numărul vizelor de flotant a crescut semnificativ în apropierea scrutinului, fiind vizat si Ramnicu Valcea.

Cifra de peste 2.500 ridică semne de întrebare mai ales în cazul comunelor și orașelor mici, unde chiar și câteva zeci de voturi pot decide câștigătorul alegerilor locale. Tocmai de aceea trebuie stabilit câte dintre persoanele respective locuiau efectiv la adresele declarate și câte și-au stabilit reședința într-o perioadă apropiată alegerilor.

Un alt aspect important îl reprezintă eventualele situații în care mai multe persoane au fost luate în spațiu la aceeași adresă. Distribuția celor peste 2.500 de vize pe fiecare localitate, data eliberării lor și numărul beneficiarilor care s-au prezentat ulterior la urne ar putea oferi o imagine mult mai clară asupra fenomenului.

Trebuie precizat că simpla existență a unui număr mare de vize de flotant nu reprezintă dovada unei fraude electorale, iar obținerea legală a unei reședințe este un drept al cetățenilor. Eventualele încălcări ale legii pot fi stabilite exclusiv de organele judiciare.

Rămân însă întrebări importante: în ce localități din Vâlcea au fost acordate cele mai multe vize de flotant, câte au fost eliberate înaintea alegerilor, la ce adrese au fost înregistrate cele mai multe persoane și dacă acestea locuiau în realitate acolo?

Ziarul de Vâlcea va continua investigația și va reveni cu informații despre localitățile în care s-au înregistrat cele mai multe vize de flotant în anul electoral 2024.