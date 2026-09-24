vineri, 25 septembrie 2026

DEZVĂLUIRI pe DJ 677A Șirineasa–Crețeni! Contract de aproape 120 MILIOANE LEI, dar localnicii reclamă probleme: „Nu se pune fier în poduri, iar asfaltul este deja deteriorat!” Firma Civil Speed în vizor!

O investiție uriașă, plătită din bani publici, ridică din nou semne de întrebare în județul Vâlcea. Este vorba despre modernizarea DJ 677A Crețeni – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa, un drum de aproximativ 35 de kilometri.

Documentele oficiale ale Consiliului Județean Vâlcea arată că, după problemele cu vechiul constructor, pentru restul lucrărilor a fost încheiat, la 23 ianuarie 2025, un nou contract cu asocierea Civil Speed SRL – lider, Reimar Construct SRL și Elis Pavaje SRL – asociați.

Valoarea contractului pentru restul rămas de executat este impresionantă: 99.679.874,30 lei fără TVA, respectiv 118.619.050,42 lei cu TVA, potrivit centralizatorului oficial al achizițiilor publice al CJ Vâlcea. Durata indicată este de 24 de luni.

Sesizări grave din teren

În timp ce autoritățile vorbesc despre continuarea modernizării drumului, din teren vin acuzații care trebuie lămurite urgent.

Un cetățean care urmărește desfășurarea lucrărilor reclamă că la anumite poduri sau podețe nu s-ar utiliza plase sudate STM și, potrivit acestuia, nu s-ar introduce armătură metalică. Mai mult, acesta susține că anumite lucrări suplimentare s-ar face numai dacă proprietarii din zonă ar suporta costurile.

Subliniem foarte clar: aceste afirmații reprezintă sesizări primite din teren și nu sunt, în acest moment, concluzii ale unei expertize tehnice. Tocmai de aceea, ele trebuie verificate prin confruntarea lucrărilor efectiv executate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție și situațiile de lucrări decontate.

O altă problemă semnalată privește șanțurile. Potrivit sesizării, în anumite zone betonarea s-ar face numai pe partea dinspre deal, în timp ce partea opusă ar rămâne fără aceeași amenajare.

Este această soluție prevăzută în proiectul tehnic? Dacă da, CJ Vâlcea și constructorul trebuie să explice criteriile tehnice. Dacă nu, situația trebuie verificată imediat.

Primul strat de asfalt, deja reclamat ca fiind deteriorat

Poate cea mai vizibilă problemă reclamată este asfaltul.

Autorul sesizării afirmă că primul strat de asfalt prezintă deja deteriorări în anumite zone, deși proiectul nici măcar nu este finalizat.

Informația este cu atât mai relevantă cu cât, în aprilie 2026, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, anunța că se toarnă primul strat de asfalt în pădurea de la Șirineasa și că, odată cu executarea tronsoanelor programate, întregul drum urma să fie „închis” cu primul strat de asfalt. Tot atunci, CJ anunța lucrări importante la podul peste Luncavăț, inclusiv fundare pe coloane forate, suprastructură, trotuare și hidroizolație.

Așadar, dacă există porțiuni proaspăt executate care prezintă deja degradări, trebuie stabilit unde sunt acestea, când au fost asfaltate, cine le-a executat și dacă lucrările au fost recepționate sau decontate.

Proiectul a ajuns deja la valori uriașe

Istoria investiției este complicată. Proiectul inițial avea o valoare totală anunțată în 2020 de aproximativ 88,4 milioane lei și prevedea, printre altele, modernizarea celor aproximativ 35 km de drum, reabilitarea a șapte poduri, realizarea a sute de podețe de acces și peste 40 km de șanț protejat din beton și rigole.

Contractul cu vechiul constructor a fost ulterior reziliat, iar CJ Vâlcea a organizat o nouă procedură pentru restul lucrărilor. Actualul acord contractual a fost încheiat cu asocierea condusă de Civil Speed.

Mai mult, investiția continuă să fie actualizată financiar. În august 2026, Consiliul Județean Vâlcea a adoptat din nou hotărâri privind actualizarea valorii obiectivului și a sumelor necesare finanțării.

Cine verifică efectiv ce se pune în operă?

Dincolo de declarații și fotografii de șantier, întrebările sunt foarte concrete:

Respectă lucrările proiectul tehnic actualizat? Sunt prevăzute armături la structurile reclamate de localnici și, dacă da, au fost montate? De ce anumite șanțuri sunt betonate doar pe o parte? Există porțiuni din primul strat de asfalt deja deteriorate și cine răspunde pentru remedierea lor? Cine semnează situațiile de lucrări și cine certifică din partea beneficiarului că lucrările corespund proiectului?

La o investiție de asemenea dimensiuni, răspunsurile nu pot fi „din ochi”.

Există proiect tehnic, caiete de sarcini, dispoziții de șantier, procese-verbale pentru lucrările care devin ascunse, situații de lucrări și responsabilități precise ale constructorului, dirigintelui de șantier și beneficiarului.

Ziarul de Vâlcea solicită Consiliului Județean Vâlcea și asocierii Civil Speed – Reimar Construct – Elis Pavaje să clarifice public sesizările și să precizeze dacă lucrările reclamate de cetățeni respectă integral proiectul tehnic.

Nu susținem că sesizările reprezintă, prin ele însele, dovada unor nereguli. Dar, când vorbim despre un contract de aproape 120 de milioane de lei cu TVA pentru restul de executat, fiecare metru de asfalt, fiecare podeț și fiecare lucrare din beton trebuie să poată fi justificată prin proiect și verificată în teren.

Banii publici trebuie să lase în urmă un drum care rezistă ani de zile, nu întrebări care apar înainte ca șantierul să fie închis.