DEZVĂLUIRI în crima din Vâlcea: suspectul, legături cu un influencer al cărui frate ar fi judecător. Ce ascunde anturajul lui Vlad Băltățeanu

vineri, 25 septembrie 2026

DEZVĂLUIRI în crima din Vâlcea: suspectul, legături cu un influencer al cărui frate ar fi judecător. Ce ascunde anturajul lui Vlad Băltățeanu

Cazul tinerei de 28 de ani găsite fără viață într-un geamantan scos din apele Oltului, în zona Zăvideni, capătă noi dimensiuni. În spatele unei crime care a șocat județul Vâlcea se conturează povestea unei relații despre care apar acuzații grave: violență, presupus proxenetism, consum de droguri și posibile legături cu persoane din anturaje controversate.

Victima, Valentina Ioana Tănăsie, avea numai 28 de ani. Principalul suspect indicat în informațiile apărute în presă este iubitul acesteia, Vlad Băltățeanu, un bărbat originar din Vâlcea, cunoscut oficial ca frizer.



Dincolo de această ocupație, surse apropiate anchetei citate de publicația Gândul susțin că bărbatul ar fi avut însă o cu totul altă viață.

Suspiciuni de proxenetism și metoda „Loverboy”

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, Băltățeanu s-ar fi apropiat în trecut de persoane din mediul interlop vâlcean, fără să fie însă unul dintre personajele foarte vizibile ale acestei lumi.

Ulterior ar fi început să lucreze ca frizer, dar sursele publicației susțin că, în paralel, s-ar fi ocupat și de proxenetism.

În acest context ar fi cunoscut-o pe Valentina.

Una dintre ipotezele prezentate de sursele citate este că tânăra ar fi fost atrasă într-o relație prin mecanismul cunoscut drept „Loverboy” – metoda prin care o victimă este sedusă și determinată să dezvolte o dependență emoțională față de partener, pentru ca ulterior să fie exploatată sexual.

Valentina ar fi ajuns să practice prostituția într-un club din Austria.

Aceste informații trebuie însă tratate, în acest moment, drept susțineri provenite din surse apropiate anchetei, până la confirmarea lor oficială de către procurori.

Întoarcerea în România și ipoteza unei despărțiri

Un moment important pe care anchetatorii încearcă să-l reconstituie îl reprezintă revenirea Valentinei în România.

Potrivit informațiilor apărute în presă, femeia ar fi intenționat să încheie relația cu Vlad Băltățeanu. Anchetatorii verifică împrejurările în care relația dintre cei doi s-a deteriorat și dacă această situație are legătură cu violențele care au precedat moartea tinerei.

Conform datelor apărute până acum în spațiul public, victima ar fi fost lovită violent, ar fi suferit fracturi costale și ar fi prezentat leziuni produse cu un obiect tăietor.

Trupul tinerei a fost apoi introdus într-un geamantan și abandonat în râul Olt.

Legătura controversată: un influencer al cărui frate ar fi judecător

Unul dintre cele mai sensibile elemente apărute în presă privește anturajul principalului suspect.

Gândul susține, citând surse apropiate anchetei, că Vlad Băltățeanu ar fi fost consumator de droguri și ar fi avut o relație apropiată cu un presupus farmacist devenit influencer.

Potrivit acelorași informații, fratele acestuia ar fi judecător în Vâlcea.

Este o informație care trebuie verificată și tratată cu maximă precauție. Faptul că o persoană este rudă cu cineva din anturajul unui suspect nu înseamnă că respectivul magistrat are vreo legătură cu faptele cercetate.

Întrebarea legitimă pentru anchetă este alta: are această relație vreo relevanță pentru dosarul penal sau reprezintă doar o conexiune personală fără legătură cu omorul?

Unde a fost ucisă Valentina și cine a transportat geamantanul?

Descoperirea cadavrului în Olt nu înseamnă automat că agresiunea s-a produs în locul în care geamantanul a fost găsit.

Anchetatorii trebuie să refacă traseul victimei și al suspectului, ultimele convorbiri telefonice, deplasările, imaginile camerelor de supraveghere și persoanele cu care cei doi au intrat în contact.

Trebuie stabilit cine deținea geamantanul, cum a fost transportat trupul și în ce punct a fost aruncat în apă.

O altă întrebare esențială este dacă principalul suspect ar fi acționat singur sau dacă cineva l-ar fi ajutat înainte ori după comiterea faptei.

Până la stabilirea definitivă a faptelor de către instanță, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ancheta trebuie să stabilească întreaga rețea de relații

Dosarul Valentinei Tănăsie depășește deja imaginea inițială a unei crime produse pe fondul unui conflict sentimental.

Informațiile apărute în presă vorbesc despre presupus proxenetism, droguri și un anturaj asupra căruia anchetatorii trebuie să stabilească dacă are sau nu relevanță penală.

Cine a văzut-o ultima dată pe Valentina în viață? Unde a fost agresată? Cine a transportat geamantanul? A existat vreun complice? Și, mai ales, ce relevanță au conexiunile atribuite principalului suspect?