DEZVĂLUIRI din interiorul PNL Vâlcea: Buican i-ar fi cerut lui Bolojan să nu dea bani pentru CET. „De data asta nu mai pierdem Vâlcea!”

luni, 28 septembrie 2026

DEZVĂLUIRI din interiorul PNL Vâlcea: Buican i-ar fi cerut lui Bolojan să nu dea bani pentru CET. „De data asta nu mai pierdem Vâlcea!”

Informații explozive ajung la Ziarul de Vâlcea chiar din interiorul PNL Vâlcea. Surse liberale susțin că liderul organizației județene, deputatul Cristian Buican, ar fi intervenit pe lângă Ilie Bolojan pentru ca Guvernul să nu aloce banii solicitați pentru CET Govora și termoficarea municipiului Râmnicu Vâlcea.

Potrivit surselor noastre din interiorul PNL, mesajul transmis lui Bolojan ar fi fost, în esență:

„Nu dați niciun leu pentru CET! De data asta nu mai pierdem la Vâlcea!”

Mai grav, aceleași surse susțin că în discuțiile politice ar fi fost invocată inclusiv perspectiva unei crize a căldurii în Râmnicu Vâlcea și efectul electoral pe care aceasta l-ar putea avea asupra președintelui Consiliului Județean, Constantin Rădulescu.

„O să tremure lumea de frig și îl vom distruge pe Rădulescu”, este o altă afirmație atribuită, de sursele noastre, discuțiilor din interiorul liberalilor.

Cert este că problema banilor există. Consiliul Județean a solicitat 40 de milioane de lei pentru continuitatea alimentării cu energie termică, solicitare care a ajuns inclusiv în Parlament printr-o întrebare oficială adresată Ministerului Dezvoltării. Recent, Constantin Rădulescu a cerut de urgență 15 milioane de lei din necesarul total, avertizând asupra apropierii sezonului rece.

În același timp, Cristian Buican a atacat public conducerea CJ Vâlcea în problema CET Govora, susținând că responsabilitatea pentru situația termoficării aparține administrației județene.

Cristian Buican trebuie să răspundă public la o întrebare foarte simplă:

I-a cerut sau nu lui Ilie Bolojan să nu aloce banii necesari pentru CET și termoficarea Râmnicului?

Iar Guvernul trebuie să explice de ce finanțarea solicitată de autoritățile vâlcene întârzie.

Războaiele politice se câștigă sau se pierd la vot. Căldura oamenilor nu poate deveni armă electorală.