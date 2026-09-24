vineri, 25 septembrie 2026

DEZVĂLUIRI: Dealer auto cunoscut din Vâlcea, folosit pentru operațiuni... discrete?! Patronul, "sifonul" serviciilor!

Informații grave ajunse în posesia Ziarului de Vâlcea indică o presupusă colaborare, derulată de ani de zile, între unul dintre patronii unui cunoscut dealer auto din județ și persoane din structurile statului.

Potrivit surselor noastre, anumite autoturisme care ajungeau în service și prezentau interes pentru autorități ar fi fost folosite pentru montarea discretă a unor mijloace de înregistrare audio și video.

Service-ul ar fi reprezentat locul ideal pentru asemenea intervenții: mașina era predată cu cheile, rămânea ore sau chiar zile în atelier, iar accesul la instalația electrică, bord și habitaclu putea fi justificat prin lucrările efectuate.

Întrebarea esențială este alta: toate aceste presupuse operațiuni, dacă se confirmă, au fost autorizate legal? Sau au existat și persoane supravegheate în afara cadrului prevăzut de lege?

Deocamdată, Ziarul de Vâlcea protejează identitatea surselor și nu publică numele patronului sau al dealerului, până la verificarea informațiilor și obținerea punctelor de vedere.

Investigația continuă. Vom reveni.