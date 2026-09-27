DEZVĂLUIRI: Afacerile lui Siegfried Mureșan și traseul care ajunge la un personaj investigat într-un dosar cu legături MAFIA- Camorra

duminică, 27 septembrie 2026

DEZVĂLUIRI: Afacerile lui Siegfried Mureșan și traseul care ajunge la un personaj investigat într-un dosar cu legături Camorra

Un traseu complicat de participații în firme din România și Italia aduce în atenție investițiile lui Siegfried Mureșan. Politicianul apare ca acționar în două societăți românești, iar una dintre acestea deține o participație într-o companie în al cărei acționariat apare și o societate italiană reprezentată de Tommaso Nicola Grasso, personaj investigat de procurorii din Napoli într-un uriaș dosar de fraudă cu carburanți.

Dosarul italian este unul de proporții: sechestre de aproximativ 150 de milioane de euro, 11 persoane investigate și acuzații care privesc fraude fiscale, transferuri frauduloase de valori și spălare de bani. Pentru șase dintre persoanele vizate, procurorii italieni au susținut existența unor circumstanțe agravante legate de presupusa favorizare a clanurilor Camorra Formicola și Silenzio.

Important de precizat de la început: Siegfried Mureșan nu este indicat de sursele italiene consultate ca suspect sau inculpat în acest dosar. Legătura descrisă este una indirectă, rezultată dintr-un lanț de participații societare.

Mureșan, acționar în două firme

Potrivit informațiilor societare prezentate de presa care a investigat cazul, Siegfried Mureșan apare printre investitorii Oveit Investors SA și Benefito Investors SA, societăți înființate în 2021.

Benefito Investors este firma care deschide traseul către Italia. Societatea a avut la înființare 35 de asociați, iar ulterior a intrat în acționariatul Goil Services România SA.

Conform investigației publicate de Oficiul de Știri, Benefito Investors ar fi ajuns la o participație de 7,25% în Goil Services România. În acționariatul companiei românești apare, potrivit aceleiași surse, și Goil Services SRL din Italia, cu o participație indicată de 54%.

Așadar, vorbim despre un traseu societar: Siegfried Mureșan → Benefito Investors → Goil Services România → asociere societară cu Goil Services Italia.

Nu despre o participație directă a lui Mureșan în societatea italiană.

O adresă cu 1.895 de firme

Un alt element care atrage atenția este sediul societăților.

Oveit Investors și Benefito Investors au fost indicate ca având sediul în strada Argentina nr. 25 din București, adresă care apare și într-un raport oficial al Curții de Conturi.

Datele instituției sunt spectaculoase: la 31 decembrie 2023, la această adresă figurau cu sediul social 1.895 de societăți comerciale, cu datorii cumulate de 465.708 lei.

Curtea de Conturi descrie imobilul drept o casă particulară cu numai 3-4 camere și apreciază locația ca fiind improprie desfășurării activității unui asemenea număr de societăți.

Raportul nu susține însă că toate aceste societăți ar fi „firme fantomă” și nici nu formulează acuzații la adresa lui Siegfried Mureșan.

Cine este Tommaso Nicola Grasso

Povestea devine mult mai sensibilă odată cu apariția numelui Tommaso Nicola Grasso, primarul localității Campoli del Monte Taburno din provincia Benevento.

Potrivit ANSA, Grasso s-a numărat printre cele 11 persoane investigate în 2023 de Procuratura din Napoli și Guardia di Finanza într-o anchetă privind o presupusă fraudă de aproximativ 150 de milioane de euro în sectorul hidrocarburilor.

ANSA îl prezenta drept unul dintre administratorii de facto ai Petrolifera Italiana, societatea aflată în centrul investigației și despre care anchetatorii susțineau că avea legături cu clanurile Formicola și Silenzio. În cazul lui Grasso, procurorii investigau inclusiv un presupus transfer fraudulos de valori.

150 de milioane de euro și două clanuri Camorra

Ancheta italiană este departe de a fi una minoră.

Potrivit ANSA, mecanismul investigat ar fi funcționat între 2015 și 2021 și ar fi utilizat societăți interpuse, conturi din străinătate, trusturi, platforme bitcoin și treceri fictive ale unor firme și proprietăți pe numele unor persoane interpuse.

Au fost emise două decrete de sechestru în valoare totală de aproximativ 150 de milioane de euro. Ancheta privea, între altele, presupuse fraude privind TVA și accizele din comerțul cu carburanți.

În documentarea cazului apar și clanurile Camorra Formicola și Silenzio. ANSA relata că o societate din Napoli considerată unul dintre principalii beneficiari ai presupusei fraude ar fi fost administrată de facto, până la faliment, inclusiv de persoane aflate la vârful celor două clanuri.

Ce legătură are, concret, Siegfried Mureșan?

Aici trebuie trasată foarte clar linia dintre fapte și speculații.

Informațiile publicate indică următorul traseu: Siegfried Mureșan este investitor în Benefito Investors; Benefito deține acțiuni în Goil Services România; în aceeași companie românească apare și Goil Services SRL Italia, reprezentată, potrivit investigației citate, de Tommaso Nicola Grasso.

Separat, Grasso a fost investigat în Italia în dosarul fraudei cu carburanți în care autoritățile italiene au indicat și presupuse conexiuni cu clanurile Camorra Formicola și Silenzio.

Nu există însă, în sursele verificate, informații că Siegfried Mureșan ar fi fost anchetat în acest dosar, că ar fi participat la presupusele fraude sau că ar avea personal legături cu organizațiile Camorra.

Rămâne însă un traseu corporativ care merită explicat public și documentat: de la investiția unui politician român într-un holding, la o companie românească în care apare un partener italian reprezentat de un om ajuns în atenția procurorilor într-unul dintre marile dosare de fraudă cu carburanți din Italia.

Într-un asemenea caz, întrebările legitime sunt despre dimensiunea investiției lui Siegfried Mureșan, momentul în care Benefito Investors a intrat în Goil Services România, cine a decis investiția, ce verificări au fost efectuate asupra partenerilor și dacă acționarii Benefito au fost informați despre situația partenerului italian.

Aceste întrebări nu reprezintă acuzații. Sunt întrebări firești atunci când traseul unor participații societare ajunge până la un personaj investigat într-un dosar în care autoritățile italiene au vorbit despre fraude de aproximativ 150 de milioane de euro și despre presupuse legături cu două clanuri Camorra.