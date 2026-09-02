Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu cere Guvernului soluții urgente pentru termoficarea din Râmnicu Vâlcea: „Decarbonizarea nu trebuie făcută cu prețul înghețării oamenilor în case!”

joi, 3 septembrie 2026

Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu cere Guvernului soluții urgente pentru termoficarea din Râmnicu Vâlcea: „Decarbonizarea nu trebuie făcută cu prețul înghețării oamenilor în case!”

Deputatul AUR de Vâlcea Nicolae Mîndrescu a transmis o interpelare parlamentară către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care solicită explicații și măsuri urgente pentru evitarea unei crize a termoficării în Râmnicu Vâlcea. Parlamentarul atrage atenția asupra perioadei critice dintre încetarea producției pe cărbune la CET Govora și punerea în funcțiune a primei etape a noii centrale.

Mîndrescu avertizează că între 31 august și 15 octombrie 2026 apare o perioadă de aproximativ șase săptămâni pentru care autoritățile trebuie să garanteze continuitatea producerii și furnizării agentului termic.

Nicolae Mîndrescu: Unde sunt cele 40 de milioane de lei?

Unul dintre punctele centrale ale interpelării îl reprezintă suma de 40 de milioane de lei solicitată pentru perioada de tranziție.

Potrivit parlamentarului AUR, 20 de milioane de lei ar fi necesare pentru subvenționarea termoficării la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, iar alte 20 de milioane pentru acoperirea costurilor de operare și distribuție.

Necesitatea unei finanțări de aproximativ 40 de milioane de lei pentru asigurarea tranziției a fost confirmată public și de reprezentanții autorităților județene.

Nicolae Mîndrescu cere Ministerului Dezvoltării să precizeze fără echivoc când vor ajunge acești bani în Vâlcea și care este soluția Guvernului pentru perioada de tranziție.

Proiect de aproape un miliard de lei, început în 2019

Deputatul AUR pune sub semnul întrebării și întârzierile acumulate în realizarea noii infrastructuri de termoficare.

Proiectul de modernizare are o valoare de peste 985 de milioane de lei, iar Mîndrescu reclamă faptul că, după șapte ani de la aprobarea sa, doar prima etapă ar urma să devină funcțională.

Parlamentarul cere explicații privind cauzele întârzierilor și un calendar precis pentru etapa a doua, care include cele cinci motoare de cogenerare.

Mîndrescu avertizează asupra riscului pierderii a 20 de milioane de euro

O altă problemă semnalată Ministerului Dezvoltării este riscul financiar generat de întârzierile proiectului.

Potrivit deputatului AUR, Vâlcea ar putea ajunge în situația de a restitui aproximativ 20 de milioane de euro provenite din fonduri europene, existând inclusiv riscul afectării eligibilității proiectului major.

Din acest motiv, Mîndrescu solicită Ministerului situația exactă a decontărilor și măsurile prin care Guvernul intenționează să protejeze finanțarea europeană.

Facturile vâlcenilor, marea problemă

Dincolo de dispute administrative și de întârzierile proiectului, Nicolae Mîndrescu atrage atenția că nota de plată nu trebuie transferată populației.

O soluție de tranziție pusă în aplicare în ultimul moment poate însemna costuri mult mai mari pentru producerea agentului termic, creșterea prețului gigacaloriei și, implicit, facturi greu de suportat de populație.

Într-un asemenea scenariu, avertizează parlamentarul, Râmnicu Vâlcea s-ar putea confrunta și cu un nou val de debranșări de la sistemul centralizat.

Patru întrebări la care Guvernul trebuie să răspundă

Prin interpelarea adresată Ministerului Dezvoltării, deputatul Nicolae Mîndrescu solicită răspunsuri scrise și măsuri concrete: care este soluția pentru intervalul 31 august – 15 octombrie, când vor fi alocate cele 40 de milioane de lei, care este situația reală a decontărilor și cum va fi evitată pierderea fondurilor europene, precum și când va deveni operațională etapa a doua a noii centrale.

Mesajul deputatului AUR este categoric:

„Decarbonizarea și asumările din PNRR nu trebuie făcute cu prețul înghețării oamenilor în case! Vâlcenii au nevoie de siguranță, soluții imediate și transparență, nu de amânări birocratice.”

Nicolae Mîndrescu anunță că va continua să urmărească situația până când vor exista garanții clare că Râmnicu Vâlcea va avea apă caldă și căldură în iarna 2026–2027, iar costurile întârzierilor nu vor fi transferate asupra cetățenilor.

Aș merge pe acest titlu, pentru că îl poziționează imediat pe Mîndrescu drept autorul demersului și scoate în față tema cea mai sensibilă: riscul pentru căldura râmnicenilor și facturile populației.