Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu cere explicații Guvernului: „Tinerii din Horezu, Brezoi, Băbeni sau Bălcești nu au, practic, acces la programul ANL”

marți, 15 septembrie 2026

Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu cere explicații Guvernului: „Tinerii din Horezu, Brezoi, Băbeni sau Bălcești nu au, practic, acces la programul ANL”

Deputatul AUR de Vâlcea Nicolae Mîndrescu aduce în atenția Guvernului o problemă care afectează direct tinerii din numeroase localități ale județului: accesul extrem de redus la locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Parlamentarul a adresat o întrebare oficială Ministerului Dezvoltării și conducerii ANL, solicitând situația completă a investițiilor realizate în Vâlcea și explicații privind lipsa proiectelor în mare parte din județ.

Demersul parlamentar pornește de la o realitate simplă: în timp ce cererea pentru locuințe accesibile rămâne ridicată, în numeroase orașe și comune vâlcene programul destinat tinerilor nu oferă, în prezent, o soluție efectivă.

Potrivit regulilor ANL, programul „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” se adresează persoanelor cu vârste între 18 și 35 de ani la momentul depunerii cererii, iar dosarele se depun la autoritățile locale pe raza cărora sunt construite respectivele locuințe. ANL precizează, de asemenea, că terenurile sunt puse la dispoziție de autoritățile locale, care trebuie să asigure și utilitățile necesare.

Mîndrescu: problema nu se termină la Râmnicu Vâlcea

În întrebarea parlamentară, deputatul Nicolae Mîndrescu arată că investiția cu cea mai mare vizibilitate publică în județ este cea din strada Știrbei Vodă din Râmnicu Vâlcea, unde sunt prevăzute două blocuri totalizând 36 de apartamente destinate închirierii către tineri.

Parlamentarul atrage însă atenția asupra situației din restul județului.

„Restul județului, cu municipiul Drăgășani, nouă orașe și 78 de comune, nu apare în comunicarea publică a agenției cu investiții în curs de execuție”, afirmă Nicolae Mîndrescu în documentul transmis autorităților centrale.

Deputatul AUR exemplifică situația prin câteva dintre orașele importante ale Vâlcii:

„Un tânăr din Horezu, Brezoi, Băbeni sau Bălcești nu are, practic, acces la programul de locuințe pentru tineri, pentru că programul nu a ajuns în localitatea lui.”

Problema este cu atât mai importantă cu cât accesul la locuințe nu îi privește exclusiv pe tinerii aflați la început de drum. Capacitatea localităților mici de a oferi locuințe accesibile poate influența și posibilitatea acestora de a atrage și păstra personal calificat.

ANL are inclusiv prevederi dedicate specialiștilor din sănătate: aceștia pot solicita anumite locuințe destinate închirierii indiferent de vârstă, dacă îndeplinesc condițiile programului și lucrează în unități din localitatea în care sunt amplasate locuințele.

Unde sunt investițiile ANL din Vâlcea?

Nicolae Mîndrescu solicită Ministerului Dezvoltării și ANL să prezinte, practic, „radiografia” ultimului deceniu de investiții în județ.

Pentru perioada 2015–2025, deputatul cere să fie comunicat numărul locuințelor construite și date în folosință prin fiecare program ANL, defalcat pe ani și localități.

Mai mult, parlamentarul solicită să fie făcut public costul pe metrul pătrat construit, pentru fiecare dintre investițiile realizate în Vâlcea.

O altă întrebare privește proiectele aflate acum în execuție: localitatea, numărul locuințelor, valoarea contractului, stadiul fizic al lucrărilor și termenul de finalizare.

Mîndrescu cere informații și despre proiectele care nu au ajuns încă în șantier, dar pentru care sunt elaborate documentații tehnico-economice sau se desfășoară proceduri de achiziție.

Câte primării din Vâlcea au cerut locuințe și câte au fost refuzate?

Unul dintre cele mai importante puncte ale întrebării parlamentare poate lămuri și responsabilitatea administrațiilor locale.

Deputatul solicită ANL să precizeze câte unități administrativ-teritoriale din Vâlcea au solicitat includerea în programele agenției în perioada 2015–2026, ce solicitări au fost aprobate, care au fost respinse și, în cazul celor respinse, motivele.

Răspunsul ar putea arăta dacă lipsa investițiilor din anumite localități este determinată de finanțarea insuficientă la nivel central, de respingerea proiectelor sau dacă unele administrații locale nici măcar nu au făcut demersurile necesare.

Câți bani a primit Vâlcea?

Nicolae Mîndrescu solicită și situația financiară completă a județului.

Ministerul și ANL trebuie să comunice, în răspunsul solicitat de parlamentar, sumele alocate Vâlcii în fiecare an din perioada 2015–2026 și valoarea efectiv cheltuită.

În plus, deputatul cere să fie explicată formula după care sunt împărțiți banii între județe: populație, numărul solicitărilor, nivelul de dezvoltare sau alte criterii.

Întrebarea esențială este: unde se situează Vâlcea în această repartizare?

Ce se întâmplă cu locuințele de serviciu?

O atenție specială este acordată locuințelor destinate specialiștilor. Pentru orașele mici și comune, lipsa unei locuințe poate reprezenta un obstacol concret în atragerea medicilor, profesorilor sau a altor categorii de personal calificat.

Mîndrescu cere să fie comunicat numărul locuințelor de serviciu realizate până acum în Vâlcea, dar și proiectele prevăzute pentru perioada 2026–2028, cu indicarea localităților și categoriilor profesionale vizate.

Deputatul cere garanții că proiectele nu vor rămâne blocate

O altă problemă ridicată în document este cea a finanțării. Parlamentarul solicită Ministerului Dezvoltării să precizeze ce efect are diminuarea fondurilor disponibile asupra proiectelor din Vâlcea și dacă există riscul ca termenele asumate pentru investițiile deja începute să fie depășite.

Într-un domeniu în care construcția unui bloc nu poate fi încadrată întotdeauna într-un singur exercițiu bugetar, reducerea sau întreruperea finanțării poate însemna prelungirea șantierelor și amânarea altor investiții.

Zece întrebări la care Ministerul Dezvoltării și ANL trebuie să răspundă

În total, Nicolae Mîndrescu formulează zece întrebări punctuale, care vizează locuințele construite în ultimul deceniu, costurile investițiilor, proiectele în execuție, proiectele pregătite pentru viitor, solicitările primăriilor vâlcene, locuințele de serviciu, alocările financiare, criteriile de împărțire a banilor, efectele reducerilor bugetare și situația instituțională a ANL.

Deputatul AUR a solicitat răspuns scris, ceea ce înseamnă că datele transmise de Ministerul Dezvoltării și Agenția Națională pentru Locuințe vor putea oferi o imagine mult mai exactă asupra modului în care județul Vâlcea a beneficiat de programele naționale de locuințe.

Dincolo de disputa politică, răspunsurile sunt importante pentru locuitorii județului: câte locuințe ANL a primit Vâlcea în ultimii zece ani, câți bani au fost investiți, ce primării au solicitat proiecte și, mai ales, ce investiții sunt pregătite pentru orașele și comunele care în prezent nu beneficiază de acest program?

Acestea sunt datele concrete pe care demersul parlamentar al deputatului Nicolae Mîndrescu le cere acum autorităților centrale.