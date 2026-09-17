vineri, 18 septembrie 2026

Deputatul AUR Antonio Popescu trage semnalul de alarmă: „RAJDP Vâlcea trebuie redresată, nu lăsată să se prăbușească!”

Situația de la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea (RAJDP) ajunge în atenția Parlamentului. Deputatul AUR de Vâlcea Antonio Popescu atrage atenția asupra problemelor financiare ale Regiei și cere conducerii Consiliului Județean Vâlcea explicații și măsuri concrete.

Tema salariilor restante nu este nouă. În februarie 2026, presa locală relata că angajații RAJDP aveau salarii neachitate de două luni și întârzieri și mai mari în privința tichetelor de masă.

În declarația sa politică, Antonio Popescu susține că semnalele venite din interiorul instituției sunt în continuare alarmante.

„Oamenii care muncesc pe drumurile județului, în condiții dificile, nu pot fi obligați să aștepte luni întregi banii pentru munca prestată. Salariul nu este un favor. Este un drept”, afirmă deputatul AUR.

Suspiciuni privind achizițiile și licitațiile

Parlamentarul vâlcean solicită verificarea informațiilor potrivit cărora anumite produse și materiale necesare RAJDP ar fi achiziționate la prețuri peste nivelul pieței. Antonio Popescu cere publicarea transparentă a furnizorilor, contractelor, cantităților și prețurilor achitate, astfel încât suspiciunile să poată fi confirmate sau infirmate pe baza documentelor.

Există și un precedent care justifică o atenție sporită asupra administrării Regiei: un raport al Camerei de Conturi Vâlcea a constatat, pentru perioada 2022–2023, inclusiv faptul că RAJDP nu supusese aprobării Consiliului de Administrație grila de salarizare utilizată pentru personal.

O altă problemă ridicată de deputat privește licitațiile pierdute și volumul de lucrări al Regiei. Întrebarea sa este cu atât mai apăsată cu cât RAJDP dispune, potrivit propriei prezentări oficiale, de stații de asfalt și beton, utilaje grele și echipamente specializate și administrează o rețea de peste 957 de kilometri de drumuri județene.

Antonio Popescu cere clarificări privind orice scenariu de insolvență

Deputatul AUR vorbește și despre temerile existente în rândul unor angajați că deteriorarea situației financiare ar putea conduce, în final, la insolvență, vânzarea unor active sau transferarea unor activități către operatori privați.

Antonio Popescu precizează că o asemenea ipoteză nu trebuie prezentată ca fapt dovedit, dar consideră că tocmai gravitatea ei obligă administrația județeană să răspundă public.

„Consiliul Județean Vâlcea trebuie să clarifice dacă există vreun plan de reorganizare, insolvență, vânzare de active ori externalizare a activităților RAJDP”, transmite parlamentarul.

RAJDP publică pe site-ul propriu bilanțul și raportul administratorilor pentru anul 2025, precum și documentele financiare din anii anteriori, ceea ce permite o analiză documentată a evoluției economice a Regiei.

„Angajații nu trebuie să plătească pentru eventualele greșeli de management”

Antonio Popescu solicită plata urgentă a drepturilor salariale restante, prezentarea situației financiare reale, verificarea achizițiilor și a prețurilor, precum și explicații privind licitațiile pierdute și strategia de redresare.

În cazul în care documentele indică nereguli, deputatul consideră că instituțiile de control trebuie să intervină și să stabilească eventualele responsabilități.

„Angajații RAJDP nu trebuie să plătească pentru eventuale greșeli de management. Vâlcenii au dreptul să știe cum este administrată o regie publică esențială pentru județ. Consiliul Județean trebuie să răspundă cu documente, cifre și soluții concrete. RAJDP trebuie redresată, nu lăsată să se prăbușească, iar salariații trebuie să-și primească banii munciți”, concluzionează deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu.