CS Vâlcea 1924, victorie la Brașov! „Lupii Negri” au învins CSM Târgu Mureș cu 95–88

CS Vâlcea 1924 a început cu dreptul seria meciurilor de la Brașov, reușind o victorie importantă în fața formației CSM Târgu Mureș. Echipa vâlceană s-a impus cu 95–88, la capătul unei partide intense și spectaculoase.
Baschetbaliștii vâlceni au arătat determinare pe întreaga durată a întâlnirii, au menținut un ritm ridicat și au luptat pentru fiecare posesie. Meciul a reprezentat un test util în perioada de pregătire, oferind staffului tehnic posibilitatea de a verifica mai multe formule de joc.
În partea finală a confruntării, antrenorii au oferit minute și unora dintre jucătorii mai tineri, care au avut astfel ocazia să acumuleze experiență într-un meci disputat la intensitate ridicată.
Scor final: CS Vâlcea 1924 – CSM Târgu Mureș 95–88.
O victorie care confirmă forma bună a echipei vâlcene și oferă încredere pentru următoarele confruntări.
Haita merge mai departe!
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