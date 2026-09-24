CRIMĂ ȘOCANTĂ ÎN VÂLCEA! Două lovituri în cap, răni de cuțit și cinci coaste rupte. Iubitul tinerei, căutat pentru omor

joi, 24 septembrie 2026

CRIMĂ ȘOCANTĂ ÎN VÂLCEA! Două lovituri în cap, răni de cuțit și cinci coaste rupte. Iubitul tinerei, căutat pentru omor

Noi detalii tulburătoare ies la iveală în ancheta privind moartea tinerei de 28 de ani, al cărei trup a fost descoperit într-un geamantan, în apele râului Olt, în zona barajului Zăvideni – Ionești. Necropsia indică o moarte extrem de violentă, iar anchetatorii au deja un principal suspect: iubitul victimei, Băltățeanu Gheorghe Vlăduț, în vârstă de 30 de ani.

Potrivit procurorului Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, victima prezenta două leziuni traumatice la nivelul capului, cinci coaste rupte, precum și alte leziuni, escoriații și plăgi la nivelul gambelor.

Anchetatorii au stabilit că leziunile ar fi fost produse prin lovire cu corpuri dure, cu un obiect cu vârf și margine ascuțită – posibil un cuțit – și prin comprimare toraco-abdominală. Una dintre ipotezele medico-legale este că agresorul s-ar fi putut așeza peste victimă.

Moartea s-a produs prin șoc traumatic și hemoragic, iar decesul a fost datat în 21 septembrie 2026, cu o zi înainte de descoperirea trupului.

Iubitul victimei, inculpat pentru omor și dat în urmărire

Ancheta s-a concentrat asupra lui Băltățeanu Gheorghe Vlăduț, în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, bărbatul cu care victima locuia în ultima perioadă.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestuia pentru infracțiunea de omor, iar instanța a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Bărbatul este căutat de Poliție pentru punerea în executare a mandatului.

Potrivit informațiilor comunicate de Parchet, acesta ar fi părăsit teritoriul României înainte ca trupul tinerei să fie descoperit în râul Olt.

Descoperire importantă în locuință: pete care par a fi de sânge

Un element important pentru anchetă a apărut în urma percheziției efectuate la locuința în care ar fi stat victima împreună cu bărbatul cercetat.

Pe o saltea despre care anchetatorii susțin că ar fi fost folosită de cei doi au fost descoperite „multiple pete dinamice de substanță brun-roșcată, ce par a fi de sânge”.

Probele au fost ridicate și trimise pentru expertizare, urmând să se stabilească natura lor și cui aparțin.

Această descoperire ar putea fi esențială pentru stabilirea locului în care s-a produs agresiunea.

Trupul a fost introdus întreg în geamantan

Geamantanul în care a fost descoperită victima avea aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 de centimetri lățime și era confecționat dintr-un material impermeabil.

Contrar unor informații apărute inițial, trupul tinerei nu fusese tranșat. Cadavrul a fost introdus întreg în geamantan, iar victima era complet dezbrăcată.

Tânăra avea 28 de ani, era originară din județul Dolj și locuia în ultima perioadă fără forme legale în comuna Tomșani, județul Vâlcea.

Trupul său a fost găsit pe 22 septembrie, după ce geamantanul a fost observat plutind în apropierea malului râului Olt, în zona barajului Ionești.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii IPJ Vâlcea.

Anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața tinerei, locul exact al agresiunii, modul în care geamantanul a ajuns în râul Olt și eventualul rol al altor persoane.