miercuri, 23 septembrie 2026

CRIMĂ ÎN VÂLCEA. Iubitul tinerei găsite moarte într-o valiză pe Olt, suspect de omor. Poliția îl caută

Ancheta în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză, în apele râului Olt, la Zăvideni – Ionești, a intrat într-o etapă decisivă. Polițiștii vâlceni caută un bărbat suspectat de comiterea infracțiunii de omor.

Este vorba despre Băltățeanu Gheorghe Vlăduț, născut la 19 aprilie 1996, domiciliat în comuna Tomșani, sat Mirești, județul Vâlcea. Potrivit informațiilor transmise structurilor operative, IPJ Vâlcea a dispus la 22 septembrie darea acestuia în atenție, fiind suspect într-un dosar de omor.

„Persoana este suspectă de comiterea infracțiunii de omor”, se arată în informarea transmisă structurilor operative. Polițiștilor li se solicită ca, în situația identificării sau obținerii unor informații privind locul în care se află bărbatul, să acționeze cu maximă prudență și să informeze imediat IPJ Vâlcea.

APEL: Orice informație poate fi importantă

Persoanele care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla Băltățeanu Gheorghe Vlăduț sunt rugate să anunțe de urgență Poliția.

IPJ Vâlcea – Centrul Operațional: 0758 100 647

În cazul în care bărbatul este observat, cetățenii nu ar trebui să încerce să îl abordeze sau să îl rețină, ci să anunțe autoritățile.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, bărbatul căutat ar fi iubitul tinerei găsite fără viață și ar fi locuit împreună cu aceasta în zona Tomșani–Horezu. Acesta ar lucra ca frizer în zona Horezu. Aceste elemente provin din surse jurnalistice și nu reprezintă, la acest moment, stabilirea vinovăției sale de către o instanță.

Lovituri puternice la cap

Potrivit datelor obținute în urma necropsiei, victima prezenta două lovituri puternice la nivelul capului, produse cu un obiect dur, leziuni care ar fi provocat o hemoragie intracraniană fatală. Pe corp au mai fost identificate alte leziuni, inclusiv două coaste rupte.

Contrar unor informații apărute inițial, examinarea medico-legală arată că femeia nu fusese tranșată. Trupul fusese introdus într-o valiză de dimensiuni mari, impermeabilă.

Analizele toxicologice nu sunt încă finalizate.

Descoperirea care a declanșat ancheta

Cazul a ieșit la iveală marți, 22 septembrie, după ce o valiză a fost observată în râul Olt, în zona barajului Zăvideni, comuna Ionești.

În interior a fost descoperit trupul neînsuflețit al unei femei tinere. Victima era complet dezbrăcată, iar primele constatări au indicat că decesul survenise relativ recent.

Presa locală a relatat ulterior că victima era originară din zona Filiași, județul Dolj, și locuia în ultima perioadă în județul Vâlcea.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii IPJ Vâlcea.

Anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața tinerei, să stabilească locul în care s-ar fi produs agresiunea și împrejurările în care trupul acesteia a ajuns în valiza aruncată în Olt.

Băltățeanu Gheorghe Vlăduț are, în această fază a anchetei, calitatea de suspect, iar vinovăția sa poate fi stabilită numai de instanța de judecată.

Cei care îl văd sau dețin informații despre locul în care se află sunt rugați să contacteze imediat IPJ Vâlcea – Centrul Operațional, la numărul 0758 100 647.