CRIMA DIN VALIZA DE PE OLT. Mama lui Vlad Băltățeanu, audiată de anchetatori. Ce le-a spus despre noaptea în care Valentina a fost ucisă

sâmbătă, 26 septembrie 2026

Apar noi informații în ancheta uneia dintre cele mai șocante crime petrecute în ultimii ani în județul Vâlcea. Anchetatorii încearcă să refacă, pas cu pas, ultimele ore din viața Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, dar și traseul parcurs ulterior de principalul suspect, iubitul acesteia, Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, cunoscut ca Vlad.

Bărbatul de 30 de ani este în prezent inculpat pentru omor, iar Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă. Poliția Română l-a dat oficial în urmărire, acesta fiind căutat pentru punerea în executare a mandatului.

De la Ionești la Sibiu și apoi spre Ungaria

Potrivit informațiilor apărute din surse apropiate anchetei, după presupusa comitere a crimei, trupul Valentinei ar fi fost introdus într-o valiză și transportat cu autoturismul până în zona Oltului.

Anchetatorii au reconstituit o parte importantă a traseului. Autoturismul despre care există suspiciunea că a fost folosit pentru transportarea valizei a fost identificat ulterior în județul Sibiu. Mașina a intrat în atenția criminaliștilor, fiind o probă importantă pentru stabilirea exactă a deplasărilor făcute după moartea tinerei.

Din Sibiu, Băltățeanu ar fi apelat la un cunoscut pentru a ajunge în Ungaria. Conform relatărilor din presă bazate pe surse din anchetă, suspectul i-ar fi spus acestuia că are probleme cu mașina. Bărbatul care l-a transportat ar fi susținut ulterior că nu știa că Băltățeanu era implicat într-o faptă atât de gravă și a fost audiat în calitate de martor.

Până la această oră, nu există o confirmare publică privind capturarea lui Băltățeanu. Informațiile disponibile indică faptul că acesta ar fi ajuns în Ungaria, în timp ce Poliția îl caută pentru executarea mandatului de arestare.

Descoperire importantă în casa în care locuiau cei doi

Percheziția efectuată în locuința folosită de Valentina și Vlad Băltățeanu a adus un element important pentru anchetă.

Pe salteaua din camera celor doi au fost descoperite mai multe pete dinamice de substanță brun-roșcată, cu aspect de sânge. Probele au fost ridicate pentru analize, rezultatele expertizelor urmând să stabilească natura și proveniența acestora.

Descoperirea poate ajuta procurorii să stabilească dacă locuința a fost scena agresiunii și să reconstituie mecanismul producerii faptelor.

Mama lui Vlad Băltățeanu, audiată

Și mama inculpatului a fost audiată de anchetatori. Femeia locuiește în aceeași gospodărie și le-ar fi spus anchetatorilor că, în seara în care s-ar fi produs crima, în locuință era o petrecere.

Potrivit relatărilor apărute în presă, muzica ar fi fost dată foarte tare, iar femeia a declarat că nu și-a dat seama că în casă se petrece ceva grav și nici nu ar fi observat momentul în care fiul său a plecat cu mașina.

Declarația acesteia este analizată împreună cu celelalte probe și mărturii strânse în dosar.

Ce arată necropsia Valentinei

Datele medico-legale indică o moarte violentă. Valentina prezenta traumatisme grave la nivelul capului, coaste rupte și multiple alte leziuni. Concluziile preliminare indică un șoc traumatic și hemoragic, produs în urma unei agresiuni severe.

Moartea ar fi survenit la 21 septembrie 2026, cu aproximativ o zi înainte ca trupul tinerei să fie descoperit în Olt.

Pe 22 septembrie, o persoană a alertat autoritățile după ce a observat o valiză plutind în zona barajului Ionești. În interior a fost găsit trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani.

Valentina ar fi vrut să încheie relația

Un alt element investigat îl reprezintă relația dintre cei doi. Membri ai familiei Valentinei au susținut public că tânăra ar fi vorbit despre probleme în relația cu Băltățeanu și că ar fi intenționat să se despartă de acesta. Aceste afirmații provin din relatările familiei și nu reprezintă, în acest moment, o concluzie judiciară.

Tatăl tinerei consideră că în seara tragediei ar fi izbucnit un conflict între cei doi, însă împrejurările exacte urmează să fie stabilite de procurori.

Băltățeanu, căutat pentru executarea mandatului de arestare

Situația juridică a lui Gheorghe Vlăduț Băltățeanu s-a schimbat față de primele ore ale anchetei. Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală, iar Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea preventivă în lipsă.

Poliția Română îl menționează ca persoană urmărită pentru punerea în executare a mandatului emis în dosarul de omor.

Ancheta se concentrează acum atât asupra localizării și aducerii sale în fața organelor judiciare, cât și asupra probelor criminalistice: urmele ridicate din locuință, autoturismul găsit la Sibiu, traseul parcurs după moartea Valentinei și declarațiile martorilor.

Cazul rămâne în desfășurare. Gheorghe Vlăduț Băltățeanu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.