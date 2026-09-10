joi, 10 septembrie 2026

CONTROVERSĂ la Școala Waldorf din Râmnicu Vâlcea: cadre didactice, în tricouri cu curcubeu LGBT în prima zi de școală. Simbol educațional sau mesaj ideologic?

Prima zi a noului an școlar aduce o controversă la Școala și Grădinița Waldorf din Râmnicu Vâlcea. Mai multe cadre didactice au apărut la festivitatea de deschidere purtând tricouri albe imprimate cu un curcubeu, simbol care în ultimele decenii a devenit puternic asociat și cu comunitatea LGBT.

Imaginile intrate în posesia redacției arată mai multe angajate ale unității purtând același model de tricou, inclusiv în timpul ceremoniei religioase. Conducerea școlii trebuie să explice public ce reprezintă grafica și în ce context a fost aleasă.

De ce au fost alese tocmai aceste tricouri?

Întrebarea este legitimă mai ales pentru că vorbim despre o instituție de învățământ frecventată inclusiv de copii de vârstă preșcolară. Site-ul oficial arată că aici funcționează atât grădiniță, cât și ciclurile primar și gimnazial, iar instituția își declară printre valorile sale creativitatea, empatia, respectul și libertatea.

În plus, Școala Waldorf nu este o instituție privată izolată de sistemul public. Conform rețelei școlare aprobate pentru anul 2026, Școala Gimnazială Waldorf și Grădinița Waldorf sunt structuri arondate Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea.

În aceste condiții, părinții au dreptul să știe: cine a decis purtarea tricourilor? Ce semnificație are curcubeul imprimat pe ele? Au fost tricourile realizate special pentru deschiderea anului școlar? Este vorba despre un simbol propriu unei activități Waldorf sau despre asumarea unui mesaj asociat comunității LGBT?

Conducerea unității are obligația morală de a risipi rapid orice suspiciune creată de imaginile respective.

Ziarul de Vâlcea solicită explicații oficiale

Ziarul de Vâlcea va solicita puncte de vedere oficiale conducerii Școlii Waldorf, Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea si Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Nu cerem vânătoare de vrăjitoare și nici etichetarea unor cadre didactice. Cerem un lucru elementar atunci când vorbim despre educația copiilor: transparență.

Dacă acel curcubeu nu are nicio legătură cu LGBT, conducerea școlii poate spune acest lucru simplu și fără echivoc și poate explica semnificația reală a tricourilor. Dacă, dimpotrivă, a existat intenția transmiterii unui asemenea mesaj, atunci părinții trebuie să afle cine a luat această decizie, în baza cărui program educațional și cu ce aprobare.

Școala nu trebuie transformată într-un câmp de confruntare ideologică, indiferent din ce direcție vine aceasta. Copiii nu trebuie folosiți ca decor pentru mesaje politice, religioase sau identitare care nu fac parte transparent din actul educațional și despre care părinții nu au fost informați.

Până la clarificarea situației, formularea corectă este una singură: imaginile ridică întrebări serioase, dar curcubeul de pe un tricou, luat separat, nu reprezintă dovada unei acțiuni de „propagandă LGBT”.

**Ziarul de Vâlcea va publica integral punctele de vedere ale instituțiilor solicitate, imediat ce acestea vor fi transmise redacției.**