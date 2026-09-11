vineri, 11 septembrie 2026

Constructorii trag un semnal de alarmă: blocarea plăților prin „Anghel Saligny” riscă să paralizeze șantierele

Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) solicită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să revină asupra deciziei privind suspendarea depunerii solicitărilor de transfer pentru lucrările finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Într-o adresă oficială nr. 183 din 11 septembrie 2026, transmisă ministrului Cseke Attila, patronatele din construcții avertizează că măsura poate avea efecte grave asupra contractelor aflate deja în derulare.

FPSC: Constructorii au lucrări executate și cheltuieli deja angajate

Potrivit documentului, Ministerul Dezvoltării i-a informat pe beneficiarii Programului „Anghel Saligny” că, începând cu 11 septembrie 2026, se sistează depunerea solicitărilor de transfer, ca urmare a epuizării creditelor bugetare alocate programului.

FPSC atrage însă atenția asupra faptului că informarea a venit cu numai o zi înainte de aplicarea măsurii, într-un moment în care numeroase șantiere sunt în plină desfășurare.

Federația susține că sunt afectate inclusiv lucrări deja executate și aflate în curs de întocmire, verificare sau certificare a situațiilor de lucrări, precum și investiții ajunse în etape în care activitatea nu poate fi oprită imediat fără costuri suplimentare și riscuri tehnice.

Constructorii au angajat deja cheltuieli pentru materiale, personal, utilaje, furnizori și subcontractanți, plecând de la un calendar de lucrări și de finanțare stabilit anterior. În același timp, FPSC arată că numeroase autorități locale nu au capacitatea financiară de a achita din bugetele proprii lucrările realizate.

Se cere redeschiderea platformei până pe 11 octombrie

În aceste condiții, FPSC îi solicită ministrului Cseke Attila menținerea sau redeschiderea platformei investitii.mdlpa.ro și permiterea depunerii solicitărilor de transfer până la data de 11 octombrie 2026, pentru lucrările deja executate, aflate în curs de execuție sau contractate înainte de anunțarea măsurii.

Patronatele precizează că o asemenea soluție a mai fost aplicată și în anii anteriori.

Totodată, Federația cere Guvernului și Ministerului Dezvoltării identificarea urgentă a fondurilor necesare pentru plata lucrărilor deja executate, precum și prezentarea unui calendar clar al transferurilor.

Mesajul constructorilor este tranșant: nu se solicită finanțarea unor investiții noi, ci evitarea blocării șantierelor deja deschise și a acumulării unor datorii către firmele care au executat lucrările.

Pericol de blocaj pentru primării și firmele de construcții

Situația poate deveni extrem de dificilă atât pentru administrațiile locale care derulează investiții prin „Anghel Saligny”, cât și pentru constructori. O firmă care a cumpărat materiale, a plătit salarii, a mobilizat utilaje și subcontractori poate ajunge într-un blocaj financiar dacă facturile pentru lucrările executate nu mai sunt decontate.

La rândul lor, primăriile care nu dispun de resurse suficiente pentru a acoperi temporar aceste sume riscă să vadă șantierele încetinite sau chiar oprite.

Adresa FPSC este semnată de directorul general Adriana Iftime, care solicită Ministerului Dezvoltării soluționarea cu celeritate a situației, având în vedere efectele imediate asupra beneficiarilor și operatorilor economici.

Pentru Vâlcea, problema este cu atât mai importantă cu cât numeroase administrații locale au în derulare investiții în infrastructură prin Programul „Anghel Saligny”. O eventuală întârziere prelungită a transferurilor poate pune presiune atât pe bugetele primăriilor, cât și pe firmele care execută efectiv lucrările.