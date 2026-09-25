vineri, 25 septembrie 2026

Constantin Rădulescu se implică pentru salvarea RAJDP Vâlcea: cere rectificare bugetară urgentă pentru plata salariilor și evitarea insolvenței

Situația financiară de la RAJDP Vâlcea devine tot mai gravă. Angajații Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri ar avea salariile neachitate de două luni, iar președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, afirmă că administrația județeană și-a epuizat practic posibilitățile de a acoperi lipsa de lichidități.

Într-o declarație făcută în ședința Consiliului Județean, Rădulescu a vorbit chiar despre posibilitatea intrării RAJDP în insolvență pentru o perioadă de un an, dacă această soluție ar permite protejarea regiei și plata angajaților.

Problema imediată este lipsa banilor. Potrivit președintelui CJ Vâlcea, în acest an administrația județeană nu a mai avut posibilitatea să suplimenteze finanțarea RAJDP, în condițiile în care resurse importante au fost direcționate către DGASPC și alte obligații ale județului.

Situația este complicată și de faptul că RAJDP execută, în calitate de subcontractor, lucrări pentru firme care au câștigat contracte finanțate prin Ministerul Dezvoltării, însă plățile pentru aceste lucrări ar întârzia.

„Au de două luni salariile neplătite, pentru că nu avem de unde. Nefăcându-se rectificare, efectiv suntem închiși”, a declarat Constantin Rădulescu.

Șeful CJ susține că instituția a ajuns să mute bani de la un proiect la altul pentru a putea asigura cofinanțările și cheltuielile urgente. Un exemplu oferit de acesta este transferarea unor fonduri prevăzute pentru sensul giratoriu de la Popești către obligațiile aferente drumului Loviștei.

„Nu mai am de unde să mut între ele”, a recunoscut președintele Consiliului Județean.

Criza nu s-ar opri însă la RAJDP. Constantin Rădulescu avertizează că presiunea financiară afectează și DGASPC Vâlcea, plata unor medicamente și continuarea unor investiții finanțate prin programele naționale.

În aceste condiții, conducerea CJ Vâlcea solicită Guvernului și Parlamentului o rectificare bugetară urgentă, susținând că problema depășește disputa dintre partide și afectează administrațiile și firmele din întreaga țară.

Pentru RAJDP Vâlcea, însă, timpul pare să se scurteze. Două luni de salarii restante, lipsa lichidităților și perspectiva insolvenței arată dimensiunea dificultăților financiare prin care trece una dintre cele mai importante structuri aflate în subordinea Consiliului Județean Vâlcea.