sâmbătă, 5 septembrie 2026

Constantin Rădulescu: Legătura Râmnicului cu Autostrada Sibiu–Pitești intră în linie dreaptă. Investiție de 770 milioane lei

Un proiect rutier important pentru județul Vâlcea face un nou pas înainte. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea Tronsonului 2 al DN 73C, șoseaua care urmează să asigure conexiunea municipiului Râmnicu Vâlcea cu Autostrada Sibiu–Pitești, prin nodul rutier de la Tigveni.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a salutat decizia și a subliniat că aceasta vine în urma numeroaselor demersuri și solicitări făcute pentru realizarea unei legături rutiere rapide între municipiul reședință de județ și autostradă.

Investiția este estimată la 770 de milioane de lei și prevede modernizarea și lărgirea unui sector de aproximativ 13 kilometri din DN 73C, între Râmnicu Vâlcea și Tigveni.

Proiectul include, de asemenea, realizarea unui sector rutier nou de 2,4 kilometri, cu patru benzi, care va ocoli localitatea Tigveni și va permite conectarea directă la Autostrada Sibiu–Pitești prin nodul rutier Tigveni.

În cadrul investiției sunt prevăzute și trei sensuri giratorii noi, precum și lucrări de reabilitare la șapte poduri și pasaje.

„După lungi demersuri, adrese oficiale și insistențe continue, iată că proiectul intră în linie dreaptă, reprezentând o soluție rapidă și sigură pentru conectarea municipiului Râmnicu Vâlcea la viitoarea autostradă”, a transmis Constantin Rădulescu.

Șeful administrației județene și-a exprimat speranța că procedurile vor avansa într-un ritm accelerat, astfel încât lucrările efective să înceapă cât mai repede.

Constantin Rădulescu: „Nu renunțăm la Drumul Expres!”

Președintele CJ Vâlcea a ținut să precizeze că modernizarea DN 73C nu înseamnă abandonarea proiectului privind realizarea unui Drum Expres pentru Râmnicu Vâlcea.

„Subliniez încă o dată: NU renunțăm la proiectul Drumului Expres! Însă modernizarea DN 73C este o soluție concretă, mult mai rapidă și absolut necesară pentru râmniceni și pentru toți vâlcenii”, a declarat Constantin Rădulescu.

Realizarea acestei conexiuni este considerată esențială pentru accesul rapid al municipiului Râmnicu Vâlcea și al unei importante părți a județului la Autostrada Sibiu–Pitești, cu efecte directe asupra mobilității, transportului de mărfuri și atractivității economice a zonei.