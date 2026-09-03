joi, 3 septembrie 2026

Constantin Rădulescu: 152 de milioane de euro, fonduri europene pentru apă și canalizare în 12 localități din Vâlcea

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din județul Vâlcea intră în linie dreaptă. Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a anunțat semnarea, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a contractului de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”.

Valoarea investițiilor depășește 152 de milioane de euro, fonduri europene care vor fi folosite pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din 12 localități vâlcene: Drăgășani, Brezoi, Băbeni, Băile Govora, Horezu, Budești, Bujoreni, Păușești Măglași, Vaideeni, Mihăești, Frâncești și Voineasa.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea consideră semnarea contractului un moment de referință pentru județ, după perioada îndelungată de pregătire a proiectului.

„Semnarea de astăzi reprezintă un moment istoric pentru județul nostru! Cu perseverență și după multă muncă depusă de întreaga echipă, iată că reușim să intrăm în linie dreaptă cu acest proiect. Aducem bani europeni acasă și am încredere că acest proiect își va găsi finalitatea cu succes pentru cele 12 localități vâlcene. Spor la treabă tuturor!”, a transmis Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Investiția de peste 152 de milioane de euro va permite modernizarea unei componente esențiale a infrastructurii publice și extinderea serviciilor de apă și canalizare pentru locuitorii comunităților incluse în proiect.