Condiții și modalități de acordare a ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece 2026 – 2027

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Direcţia de Asistenţă Socială, demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Tipuri de ajutoare acordate

Potrivit actului normativ mai sus menţionat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei (sau 2.053 lei în cazul persoanei singure) vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri;

supliment pentru energie.

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie termică furnizată în sistem centralizat, se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă calculată lunar, în funcție de consumul mediu stabilit pe tipuri de apartament şi zonă de temperatură şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi sau petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, după cum urmează:

plafon de venituri/membru familie (lei) procent în factură la titular energie electrică (lei) gaze naturale (lei) lemne (lei) <200 100% 500 250 320 200,1 - 320 90% 450 225 288 320,1 - 440 80% 400 200 256 440,1 - 560 70% 350 175 224 560,1 - 680 60% 300 150 192 680,1 - 920 50% 250 125 160 920,1 - 1040 40% 200 100 128 1040,1 - 1160 30% 150 75 96 1160,1 - 1280 20% 100 50 64 1280,1 - 1386 10% 50 25 32 1280,1 - 2053 (în cazul persoanei singure) 10% 50 25 32

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure). Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie (se acordă pe tot parcursul anului) energie termică (lei/lună) energie electrică (lei/lună) gaze naturale (lei/lună) lemne (lei/lună) 10 30 10 20 în factură la titular

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie, doar persoanele singure sau familiile care:

- locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

- realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;

- nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire”;

- au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăseşte în următoarele situaţii: proprietar al locuinţei, succesor de drept al proprietarului locuinţei, persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titular de contract de închiriere, comodat, concesiune, alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu.

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu excepția :

venitului minim de incluziune acordat în baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune; sumelor primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; alocaţiei de stat pentru copii acordată în baza Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; sumelor acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; sumelor primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în Legii nr.111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic; sumelor primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; sumelor primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local; stimulentului educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată; sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale; indemnizaţiei lunare de hrană acordată în baza Legii nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei; sumelor primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

Procedura de solicitare a ajutoarelor

Pentru ajutorul cu energie termică, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Dir. de Asistenţă Socială, transmite către CET Govora formularele de cerere-declaraţie pe propria răspundere, care vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari.

Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea prin Direcţia de Asistenţă Socială (str. General Magheru nr. 25, et. 1 biroul 11-12), sau pot fi descărcate de pe site-ul www.primariavl.ro, la secțiunea Informații publice – Cereri și formulare.

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului, începând cu data de 1 octombrie 2026. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de tipurile de energie utilizate în locuinţă. Cererea-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului se depune individual sau prin asociaţiile de proprietari, la Direcţia de Asistenţă Socială Râmnicu Vâlcea. Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece pentru ajutoarele de încălzire și până la data de 20 a lunii octombrie a anului următor, pentru suplimentul pentru energie, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii cu condiţia ca această să fie înregistrată până pe data de 20 ale lunii.

Cererea-declaraţie pe proprie răspundere va fi însoţită de următoarele acte:

- copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;

- copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);

- acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.);

- adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);

- copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică sau care solicită suplimentul pentru energie).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu în strada General Magheru nr. 25, et. 1, biroul 11-12, telefon 0799807237, 0774433126 sau 0250.741.088.

Modalități de depunere a cererilor: