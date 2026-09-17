Concert de muzică psaltică „Cei ce au iubit Lumina și au mărturisit Viața”, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea

vineri, 18 septembrie 2026

Concert de muzică psaltică „Cei ce au iubit Lumina și au mărturisit Viața”, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea

Arhiepiscopia Râmnicului invită credincioșii și iubitorii muzicii bisericești la concertul de muzică psaltică intitulat „Cei ce au iubit Lumina și au mărturisit Viața”, care va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Evenimentul va reuni Grupul Psaltic „Gherasim Saffirin”, care va susține un program de cântări psaltice sub îndrumarea Pr. Arhid. Andrei-Mihnea Lupașcu, alături de Psaltul Petre Dinică, precum și de Corala „Benedictus”,aflată sub bagheta d-lui Ben Nectarie Trandafir.

Intitulat „Cei ce au iubit Lumina și au mărturisit Viața”, concertul se dorește a fi un prilej de comuniune și de bucurie duhovnicească, în atmosfera binecuvântată a Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu Vâlcea.

Evenimentul va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, ora 18:00, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2026 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe