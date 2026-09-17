Concert de muzică psaltică „Cei ce au iubit Lumina și au mărturisit Viața”, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea

Arhiepiscopia Râmnicului invită credincioșii și iubitorii muzicii bisericești la concertul de muzică psaltică intitulat „Cei ce au iubit Lumina și au mărturisit Viața”, care va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Evenimentul va reuni Grupul Psaltic „Gherasim Saffirin”, care va susține un program de cântări psaltice sub îndrumarea Pr. Arhid. Andrei-Mihnea Lupașcu, alături de Psaltul Petre Dinică, precum și de Corala „Benedictus”,aflată sub bagheta d-lui Ben Nectarie Trandafir.

Intitulat „Cei ce au iubit Lumina și au mărturisit Viața”, concertul se dorește a fi un prilej de comuniune și de bucurie duhovnicească, în atmosfera binecuvântată a Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu Vâlcea.

Evenimentul va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, ora 18:00, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.