Cine modernizează parcurile din Ocnele Mari. Contracte de peste 6,4 milioane de lei, împărțite în patru loturi

vineri, 18 septembrie 2026

Cine modernizează parcurile din Ocnele Mari. Contracte de peste 6,4 milioane de lei, împărțite în patru loturi

Lucrările de modernizare a parcurilor, spațiilor verzi și locurilor de joacă din Ocnele Mari, anunțate recent de primarul Remus Sasu, fac parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare a infrastructurii verzi-albastre a orașului. Verificarea procedurii de achiziție arată că execuția nu a fost atribuită unei singure societăți, ci a fost împărțită în loturi câștigate de mai multe firme și asocieri de firme.

Proiectul poartă denumirea „Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre prin conservarea, îmbunătățirea și extinderea zonelor verzi în cadrul UAT Ocnele Mari”, cod SMIS 326837. Valoarea estimată pentru componenta de lucrări a fost de aproximativ 6,91 milioane de lei fără TVA, iar valoarea cumulată a contractelor atribuite ajunge la aproximativ 6,42 milioane de lei fără TVA.

– zona Lac a revenit asocierii formate din CONTRUST GMB SRL, CAZICOM SRL și UNCLE SAM SERVICE SRL, valoarea contractului fiind de 752.401,58 lei fără TVA.

– Parcul Primărie, adjudecat de asocierea DBS DRAMICAM BUILDING SOLUTIONS SRL – DUMBRAFOX SRL – VALORIS SRL. Valoarea atribuită este de 2.678.491,78 lei fără TVA, față de o estimare inițială de aproximativ 2,86 milioane de lei.

- ultimul lot: CONTRUST GMB SRL – UNCLE SAM SERVICE SRL – CAZICOM SRL, pentru 373.359,97 lei fără TVA.

Rezultă astfel că asocierea formată din Contrust GMB, Cazicom și Uncle Sam Service este prezentă în două dintre cele patru loturi ale proiectului.

Primarul Remus Sasu: „Investim în calitatea vieții”

Primarul orașului Ocnele Mari, Remus Sasu, a anunțat începerea efectivă a lucrărilor și spune că obiectivul administrației este transformarea parcurilor și locurilor de joacă în spații mai sigure și mai atractive.

„Ne dorim spații mai moderne, mai sigure și mai atractive, atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru turiștii care aleg Ocnele Mari ca destinație de vacanță și relaxare. Copiii vor avea locuri de joacă mai frumoase și mai sigure, iar familiile vor putea beneficia de spații plăcute pentru relaxare și petrecerea timpului liber”, a transmis edilul.

Potrivit primarului, investiția urmărește atât creșterea calității vieții locuitorilor, cât și îmbunătățirea imaginii turistice a stațiunii.

Un proiect important, care trebuie urmărit până la recepția lucrărilor

Investiția este una semnificativă pentru dimensiunea orașului Ocnele Mari, iar împărțirea în patru loturi înseamnă că pe șantiere vor lucra mai mulți constructori. Dincolo de valorile contractelor și de numele firmelor câștigătoare, criteriul esențial va fi însă rezultatul din teren.

Respectarea proiectelor tehnice, calitatea materialelor, termenele de execuție și modul în care vor arăta parcurile după finalizarea investiției sunt elementele după care poate fi evaluată utilizarea banilor publici.