CINE ESTE PROCURORUL CARE A ȚINUT PATRU ANI LA SERTAR DOSARUL LUI VLAD BĂLȚĂȚEANU? Rechizitoriul a venit abia în ziua în care Valentina ar fi fost ucisă!

marți, 29 septembrie 2026

CINE ESTE PROCURORUL CARE A ȚINUT PATRU ANI LA SERTAR DOSARUL LUI VLAD BĂLȚĂȚEANU? Rechizitoriul a venit abia în ziua în care Valentina ar fi fost ucisă!

Cazul crimei care a îngrozit România capătă o dimensiune care pune sub semnul întrebării nu doar comportamentul principalului suspect, Vlad Bălțățeanu, ci și modul în care a funcționat sistemul judiciar din Vâlcea.

O întrebare simplă trebuie pusă public: Cine este procurorul care a instrumentat timp de aproximativ patru ani dosarul în care Vlad Bălțățeanu era cercetat după acuzațiile unei adolescente de 17 ani?

Și, mai ales: de ce au fost necesari patru ani pentru ca acest dosar să ajungă în instanță?

În septembrie 2022, o adolescentă de 17 ani l-ar fi reclamat pe Bălțățeanu după un episod extrem de violent. Tatăl fetei, fost polițist, susține că fiica sa fusese bătută și violată. Familia a sesizat autoritățile, iar cazul a intrat în atenția Poliției și Parchetului.

Au trecut însă aproape patru ani. Patru ani în care dosarul a rămas în anchetă.

Explicația Parchetului: deficit de personal

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, Liviu Preda, a oferit deja o explicație publică: instituția se confruntă cu deficit de personal.

Acesta a confirmat că dosarul a fost soluționat prin rechizitoriu la 21 septembrie 2026, Vlad Bălțățeanu fiind trimis în judecată pentru infracțiunea de „loviri și alte violențe”. Dar explicația privind lipsa de personal nu închide subiectul. Dimpotrivă.

Câte acte de urmărire penală s-au efectuat efectiv în cei patru ani? Au existat luni sau ani de inactivitate? Cât timp a stat dosarul la fiecare procuror care l-a avut în lucru? Cine a avut concret dosarul în instrumentare?

Și mai există o întrebare extrem de importanta:

Ce s-a întâmplat cu acuzația de viol?

Potrivit informațiilor publicate în presă, dosarul ar fi pornit inclusiv de la o acuzație de viol, însă în final Bălțățeanu a fost trimis în judecată pentru „loviri și alte violențe”.

Așadar, Parchetul trebuie să explice transparent: Ce soluție s-a dat cu privire la acuzația de viol? A fost clasată? Dacă da, când și din ce motive? Ce probe au fost administrate? De ce, după patru ani de cercetări, cauza care a ajuns în instanță privește doar lovirile și alte violențe? Nu formulăm noi verdictul. Documentele și procurorii trebuie să ofere răspunsurile.

Coincidența care cutremură: 21 septembrie 2026

Există însă un detaliu imposibil de ignorat. Dosarul vechi a fost soluționat prin rechizitoriu pe 21 septembrie 2026. Potrivit relatărilor din presă, aceasta este chiar data la care anchetatorii plasează moartea Valentinei. Este o coincidență dramatică.

După aproape patru ani, procurorii finalizau dosarul vechi exact în perioada în care se producea tragedia pentru care Bălțățeanu este acum principalul suspect. Poate că soluționarea mai rapidă a vechiului dosar ar fi împiedicat automat crima. Inseamnă că există suficiente motive pentru o verificare serioasă a modului în care a fost instrumentată cauza.

Mai existase și un alt dosar

Mai mult, documente judiciare citate de presă indică existența unui alt episod: Bălțățeanu fusese cercetat pentru amenințarea unei femei, inclusiv cu moartea și acte de violență. În acel caz, procurorul a dispus renunțarea la urmărirea penală, soluție confirmată ulterior de instanță.

Separat, o fostă iubită obținuse în 2022 un ordin de protecție împotriva lui. Privite împreună, aceste informații justifică o întrebare legitimă despre modul în care instituțiile statului au evaluat, de-a lungul timpului, semnalele de alarmă existente în jurul acestui individ.

Inspecția Judiciară ar trebui să verifice dosarul

Într-un asemenea caz, simpla explicație „deficit de personal” nu ar trebui să fie finalul discuției. Este nevoie de o cronologie exactă a dosarului: când a fost înregistrat, ce procurori l-au instrumentat, ce acte au fost efectuate în fiecare an, dacă au existat perioade nejustificate de inactivitate și de ce rechizitoriul a venit după aproximativ patru ani. O asemenea verificare ar putea stabili dacă întârzierea a avut cauze obiective sau dacă au existat deficiențe profesionale.

Iar dacă dosarul a fost instrumentat corect, procurorul și Parchetul au ocazia să demonstreze acest lucru prin documente și explicații publice. Dacă nu, trebuie stabilite responsabilitățile. Pentru că în centrul acestei povești nu se află niște simple hârtii uitate într-un dosar. Se află o adolescentă care reclamase violențe grave.

Și, patru ani mai târziu, Valentina Ioana Tănăsie – o femeie de 28 de ani găsită moartă într-o valiză pe râul Olt.

De aceea, întrebarea rămâne:

CINE A AVUT DOSARUL LUI VLAD BĂLȚĂȚEANU PE MASĂ TIMP DE PATRU ANI ȘI CE A FĂCUT CONCRET CU EL?