marți, 22 septembrie 2026

Cine este procurorul Adrian Petre Todoran? Trecutul „#rezist” al magistratului din DIICOT și întrebările ridicate de dosarul Călin Georgescu

Reținerea lui Călin Georgescu de către DIICOT readuce în prim-plan o întrebare esențială pentru orice stat de drept: cine sunt magistrații implicați într-un dosar cu o uriașă miză publică și politică și există elemente din trecutul lor care pot alimenta suspiciuni privind aparența de imparțialitate?

În spațiul public a reapărut numele procurorului Adrian Petre Todoran, în prezent procuror-șef al Secției de combatere a criminalității organizate din cadrul DIICOT. Despre Todoran presa a scris încă din 2019, în contextul anchetei Caracal, iar o parte dintre informațiile referitoare la activitatea și poziționările sale publice pot fi verificate inclusiv în documente publice.

Înainte de toate trebuie precizat că, potrivit informațiilor oficiale comunicate la 21 septembrie 2026, Călin Georgescu este vizat de o anchetă DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii susțin că prejudiciul ar fi de aproximativ 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore după perchezițiile efectuate la mai multe adrese. Acuzațiile sunt în acest moment susținerile anchetatorilor, iar prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă.

Todoran și apelurile magistraților din perioada „#rezist”

Un aspect relevant din biografia publică a procurorului îl reprezintă participarea sa la apelurile magistraților din perioada conflictelor provocate de modificarea legilor justiției.

Numele „Todoran Adrian Petre – DIICOT” apare, de exemplu, pe lista magistraților care au susținut individual un apel al Forumului Judecătorilor din România și al altor asociații, prin care se cerea puterii executive și legislative modificarea legilor justiției în acord cu recomandările unor organisme europene.

Todoran apare și printre magistrații care au susținut solicitarea adresată ministrului Justiției pentru abandonarea procedurii de revocare a procurorului general de la acea vreme.

Aceste semnături sunt fapte verificabile. Calificarea lui drept „procuror #rezist" reprezinta o certitudine, la fel si apropierea de USR, Nicusor Dan! N

De la Parchetul Cornetu direct la DIICOT

Cariera lui Todoran a mai făcut obiectul unor controverse.

Lumea Justiției relata în 2019 că acesta a activat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu înainte de a ajunge la DIICOT în 2017. Publicația susținea, pe baza unui răspuns primit de la Parchetul Judecătoriei Cornetu, că în perioada respectivă procurorul întocmise 191 de rechizitorii și 6.581 de soluții de netrimitere în judecată.

Aceleași materiale de presă criticau trecerea sa de la un parchet de pe lângă judecătorie direct la DIICOT.

De la dosarul Caracal la conducerea unei secții DIICOT

Todoran a devenit cunoscut publicului larg și prin implicarea în ancheta Caracal. Între timp, ascensiunea sa profesională a continuat, iar în 2025 era prezentat public drept procuror-șef al Secției de combatere a criminalității organizate din DIICOT.

Acesta este contextul în care trecutul său revine acum în discuție.

Când o anchetă îl privește pe unul dintre cei mai cunoscuți oameni politici ai momentului, standardul de imparțialitate trebuie să fie extrem de ridicat. Nu este suficient ca actele procurorilor să fie legale; într-un dosar de asemenea amploare, instituțiile trebuie să poată înlătura și suspiciunile rezonabile privind existența unor influențe exterioare.

Faptul că un magistrat a semnat în trecut apeluri publice privind organizarea justiției si si-a exprimat sustinerea pentru USR dovedește automat lipsa sa de imparțialitate într-un dosar penal ulterior. Trecutul public al unui magistrat aflat într-o poziție atât de importantă poate și trebuie să fie cunoscut, tocmai pentru ca opinia publică să poată evalua contextul în care se desfășoară ancheta.

Dosarul Georgescu trebuie judecat pe probe, nu pe simpatii politice

DIICOT afirmă că ancheta privește fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, iar procurorii au solicitat informații inclusiv din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția.

Aceste acuzații trebuie demonstrate prin probe și, dacă dosarul ajunge în instanță, analizate de judecători.

În egală măsură, Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție. Reținerea, percheziția sau punerea sub acuzare nu echivalează cu o condamnare.

Iar întrebarea legitimă pe care societatea o poate pune este simplă: într-un dosar cu asemenea implicații politice, au fost luate toate măsurile necesare pentru ca independența și imparțialitatea anchetei să nu poată fi puse rezonabil sub semnul întrebării?

Răspunsul nu poate veni din etichete politice și nici din sentințe pronunțate în presă. Trebuie să vină din transparența DIICOT, din legalitatea procedurilor și, în final, din probele prezentate în fața unei instanțe.