Chimcomplex investește în viitorul industrial al Vâlcii: energie proprie, cogenerare și fotovoltaice pe platforma de la Râmnicu Vâlcea

vineri, 11 septembrie 2026

Chimcomplex investește în viitorul industrial al Vâlcii: energie proprie, cogenerare și fotovoltaice pe platforma de la Râmnicu Vâlcea

Într-o perioadă în care industria europeană este pusă sub o presiune uriașă de costurile cu energia și de concurența producătorilor din afara Uniunii Europene, Chimcomplex continuă să investească pe platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea. Strategia companiei controlate de omul de afaceri Ștefan Vuza este tot mai clară: reducerea dependenței energetice, modernizarea capacităților de producție și păstrarea industriei chimice românești competitive.

Una dintre cele mai importante direcții este producerea energiei cât mai aproape de locul în care aceasta este consumată.

În 2026, Chimcomplex a demarat implementarea unei centrale electrice fotovoltaice la Sucursala Râmnicu Vâlcea, proiect finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Contractul de finanțare a fost semnat la 21 aprilie 2026, iar termenul prevăzut pentru punerea în funcțiune este 31 decembrie 2026.

Investiția completează strategia energetică dezvoltată în ultimii ani de Chimcomplex pe platforma vâlceană.

Compania dispune aici și de capacități moderne de cogenerare, tehnologie prin care sunt produse simultan energie electrică și energie termică, cu o utilizare mult mai eficientă a combustibilului.

Miza depășește însă limitele platformei industriale.

În contextul complicat al reorganizării sistemului de termoficare din Râmnicu Vâlcea, Chimcomplex și-a exprimat disponibilitatea de a furniza energie termică municipiului și a anunțat că deține autorizațiile necesare și că a înaintat o ofertă autorităților locale.

Astfel, una dintre cele mai importante companii industriale din județ poate deveni nu numai un mare consumator și producător de energie, ci și un partener în asigurarea stabilității energetice a Râmnicului.

Ștefan Vuza: investițiile trebuie continuate chiar și în perioade dificile

Strategia promovată de Ștefan Vuza este cu atât mai importantă cu cât industria chimică europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.

Prețurile ridicate la gaze și electricitate, importurile din afara Uniunii Europene și diminuarea cererii au afectat puternic producătorii europeni. Chimcomplex nu a fost ocolită de aceste probleme, însă compania a continuat programul investițional.

Numai în 2025, Chimcomplex a realizat investiții de 58 de milioane de lei pe platformele de la Onești și Râmnicu Vâlcea, din surse proprii.

Iar semnalele din trimestrul al doilea al anului 2026 indică o îmbunătățire operațională: compania a revenit pe profit din exploatare în trimestrul II, după un început de an dificil.

Pentru Vâlcea, continuitatea și modernizarea Chimcomplex au o semnificație aparte. Platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea rămâne una dintre infrastructurile economice strategice ale județului, iar investițiile în cogenerare, energie fotovoltaică și eficientizarea producției îi pot consolida poziția pentru următorii ani.

În locul unei retrageri din industrie, Ștefan Vuza a ales investiția și modernizarea.

Într-o Europă în care numeroase capacități industriale sunt reduse sau închise, faptul că la Râmnicu Vâlcea se continuă investițiile într-o industrie cu tradiție reprezintă un semnal important: platforma chimică vâlceană are în continuare viitor.