Ce ramane in urma unei mutari: obiectele la care oamenii renunta cand schimba locuinta

Situatia se schimba in momentul in care trebuie golita casa.

Atunci fiecare obiect ajunge sa primeasca, macar pentru cateva secunde, o decizie. Pleaca la noua adresa? Se vinde? Se doneaza? Ajunge la gunoi? Sau este pus din nou intr-o cutie, pentru ca va fi rezolvata problema mai tarziu?

Experienta din spatele mutarilor de mobila, arata ca o parte dintre lucrurile stranse in ani de zile nu isi mai gasesc locul in noua locuinta. Uneori este vorba despre obiecte fara valoare, alteori despre mobilier care nu se potriveste cu noul spatiu. Exista si situatii in care proprietarii descopera abia atunci cat de multe lucruri au pastrat fara sa le mai foloseasca.

Mutarea transforma curatenia intr-o decizie

Cand faci ordine intr-un dulap, poti inchide usa si poti amana problema pentru alta zi. Cand trebuie sa muti dulapul, problema dispare mai greu.

Fiecare piesa trebuie scoasa, manipulata si transportata. O canapea veche, un corp de mobilier voluminos sau cateva cutii grele ocupa spatiu in masina si necesita aceeasi munca de incarcare ca lucrurile care vor fi folosite in continuare.

Din acest motiv, perioada de dinaintea mutarii ajunge sa fie pentru multe persoane un moment de selectie generala. Nu exista neaparat intentia de a face ordine in toata casa. Pur si simplu, apropierea mutarii obliga proprietarul sa se uite din nou la lucrurile pe care le are.

Printre obiectele la care se renunta cel mai des se regasesc:

mobilierul vechi sau deteriorat;

electrocasnicele care nu mai sunt folosite;

hainele pastrate de mai multi ani;

obiectele decorative ramase fara loc;

cartile si revistele pe care nimeni nu le mai foloseste;

obiectele depozitate in boxe, garaje si debarale;

mobilierul care nu se potriveste cu noua locuinta.

Nu toate ajung la gunoi. Unele sunt vandute, altele sunt date familiei sau prietenilor, iar lucrurile care mai pot fi folosite pot fi donate.

Mobilierul este, de multe ori, cea mai dificila decizie

O cutie cu haine poate fi sortata intr-o ora. Un dulap de doua metri este o discutie diferita.

Mobilierul vechi ocupa mult spatiu si poate fi dificil de manipulat. Daca este deteriorat sau nu mai are loc in noua casa, transportul lui devine greu de justificat. In plus, o piesa care pare acceptabila intr-o camera mare poate arata complet diferit intr-un apartament mai mic.

Schimbarea locuintei aduce frecvent si schimbarea mobilierului. Un apartament renovat poate avea nevoie de alte dimensiuni, o casa noua poate avea o alta configuratie, iar mobilierul existent poate sa nu mai corespunda.

Apare astfel o situatie destul de comuna: proprietarul se muta, dar o parte din mobilier ramane in urma.

Pentru piesele voluminoase care nu mai pot fi pastrate, debarasarea mobilierului trebuie gandita separat de mutare. Un dulap demontat, o canapea uzata sau mai multe electrocasnice vechi trebuie scoase din locuinta si transportate corespunzator. In Bucuresti, astfel de operatiuni sunt solicitate frecvent inaintea mutarii, tocmai pentru ca locuinta sa fie pregatita pentru transportul lucrurilor care merg mai departe.

Boxa spune uneori mai multe decat apartamentul

Unul dintre cele mai dificile locuri de sortat este spatiul in care lucrurile au fost puse deoparte „pentru mai tarziu”.

Boxa, garajul sau debara pot contine obiecte care nu au mai fost folosite de ani intregi. Cutii fara continut cunoscut, scaune vechi, piese de mobilier, obiecte ramase de la renovari sau electrocasnice pastrate in eventualitatea unei reparatii.

Cand vine momentul mutarii, toate trebuie scoase.

Aici apar si cele mai mari surprize. O familie care considera ca are o locuinta de dimensiuni normale poate descoperi ca volumul total al bunurilor creste considerabil dupa ce sunt incluse si spatiile de depozitare.

De aceea, boxa nu ar trebui lasata pentru ultima zi. Daca acolo se afla lucruri care nu mai sunt necesare, eliminarea lor din timp lasa loc pentru organizarea propriu-zisa a mutarii.

Hainele sunt o alta categorie unde se strange foarte mult

Dulapul este probabil unul dintre locurile in care diferenta dintre ceea ce folosim si ceea ce pastram devine cea mai vizibila.

O mutare presupune scoaterea hainelor din dulap, impachetarea lor si transportul pana la noua adresa. Abia atunci devine evident ca o parte dintre ele nu au mai fost purtate de mult.

Hainele pentru alte anotimpuri, lucrurile care nu mai sunt pe marimea potrivita sau piesele cumparate pentru ocazii care nu au mai aparut pot fi sortate inainte de impachetare.

Nu este nevoie ca fiecare articol vestimentar sa fie analizat individual. O regula simpla functioneaza destul de bine: daca un lucru nu a fost purtat de foarte mult timp si nu exista un motiv concret pentru pastrarea lui, merita pus separat pentru o decizie ulterioara.

In felul acesta, mutarea nu devine un simplu transfer al tuturor lucrurilor dintr-un dulap in altul.

Electrocasnicele vechi ocupa mai mult decat spatiu

In multe locuinte exista aparate care au ramas in urma unor achizitii noi. Un televizor vechi, un aspirator care nu mai functioneaza corespunzator, un cuptor cu microunde uitat intr-un dulap sau un aparat folosit foarte rar.

Cand locuinta este golita, apare intrebarea daca are sens ca aceste obiecte sa fie transportate.

Raspunsul depinde de starea lor si de posibilitatea de reutilizare. Un aparat functional poate fi vandut sau donat. Unul defect trebuie gestionat separat, in functie de tipul sau si de modalitatile disponibile pentru predare sau reciclare.

Problema este mai putin vizibila atunci cand obiectul ocupa un colt al unei camere. Devine evidenta cand trebuie coborat pe scari si incarcat in masina.

Oglinzile, decoratiunile si obiectele fara un loc clar dispar primele

Noua locuinta schimba si perspectiva asupra obiectelor decorative.

Un tablou care arata bine pe un perete poate sa nu mai aiba loc in noua casa. O oglinda poate avea dimensiuni nepotrivite. Lampile, rafturile, suporturile si obiectele decorative pot intra in conflict cu noul mobilier.

Mutarea este momentul in care proprietarul decide ce ramane si ce pleaca.

Unele lucruri sunt pastrate din motive sentimentale, iar aceasta categorie este mai greu de redus. Un obiect poate sa nu aiba nicio valoare practica si totusi sa fie important pentru proprietar. In cazul lor, criteriul nu ar trebui sa fie utilitatea.

Ce se intampla cu obiectele care raman in urma

Dupa triere, lucrurile care nu mai pleaca la noua adresa trebuie impartite pe categorii.

Obiectele care pot fi folosite de altcineva pot fi donate sau vandute. Cele care nu mai au valoare pot necesita evacuare. Pentru mobilierul mare, operatiunea poate deveni complicata, mai ales intr-un bloc.

Aici se separa doua operatiuni care sunt deseori puse in aceeasi categorie: mutarea inseamna transportul lucrurilor pastrate, iar debarasarea inseamna eliminarea celor care nu mai trebuie sa ajunga in noua locuinta.

Daca cele doua procese sunt facute in ordinea potrivita, munca devine mult mai simpla. Intai se stabileste ce ramane. Apoi se elibereaza locuinta de lucrurile care trebuie eliminate. La final, echipa de mutare are de transportat doar ceea ce proprietarul a decis sa pastreze.

Uneori noua locuinta decide ce ramane in urma

Nu intotdeauna obiectele sunt vechi sau deteriorate.

Oamenii se pot muta dintr-un apartament intr-o casa, dintr-o locuinta mare intr-una mai mica sau intr-un spatiu cu o configuratie complet diferita. Un mobilier care avea sens in vechiul apartament poate deveni inutil in noua locuinta.

Aceasta situatie apare frecvent la mutarile dupa renovari. Proprietarul schimba finisajele, reorganizeaza camerele si cumpara mobilier nou, iar piesele vechi raman fara destinatie.

De aici apare si una dintre cele mai utile intrebari pe care le poti pune inaintea unei mutari: daca as cumpara astazi acest obiect, l-as mai alege pentru noua casa?

Raspunsul poate clarifica rapid ce merita transportat.

O mutare poate lasa in urma mai putine lucruri decat a gasit

La final, casa din care s-a plecat ar trebui sa contina doar ceea ce nu putea fi mutat sau ceea ce urmeaza sa fie preluat ulterior. In rest, fiecare obiect a primit o destinatie.

Pentru unii, aceasta este partea cea mai placuta a procesului. Locuinta se goleste, camerele devin vizibile din nou, iar spatiile care erau ocupate ani intregi capata alta perspectiva.

Pentru altii, este partea cea mai dificila. Obiectele pastrate ani de zile vin cu amintiri, iar decizia de a renunta la ele nu este intotdeauna una practica.

Nu exista o regula potrivita pentru toate lucrurile. Unele merita pastrate pentru ca au valoare sentimentala, altele pentru ca vor fi folosite in continuare. In schimb, mobilierul deteriorat, obiectele defecte si lucrurile care nu mai au nicio utilitate nu trebuie neaparat sa faca drumul pana la noua adresa.

O mutare buna nu inseamna sa iei tot ce ai cu tine. Inseamna sa alegi ce merita sa inceapa urmatoarea etapa impreuna cu tine.

Iar uneori, partea cea mai importanta a unei mutari nu este ceea ce ajunge in noua locuinta, ci ceea ce reusesti, in sfarsit, sa lasi in urma.