vineri, 18 septembrie 2026

Călimănești, locomotiva turismului vâlcean: peste jumătate dintre turiștii județului aleg stațiunea

Călimănești își confirmă statutul de principală destinație turistică a județului Vâlcea. În primele șapte luni ale anului 2026, stațiunea a atras nu mai puțin de 56% dintre turiștii care au ajuns în județ, la mare distanță de Băile Olănești – 18%, Băile Govora – 9% și Râmnicu Vâlcea – 8%.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Vâlcea se situează pe locul șase la nivel național în privința numărului de turiști înregistrați în primele șapte luni din 2026, după Constanța, București, Brașov, Cluj și Bihor.

Cifrele sunt impresionante și la capitolul înnoptări. Din cele peste 600.000 de înnoptări înregistrate în întreg județul, 348.397 au fost la Călimănești, ceea ce arată forța turistică și economică a stațiunii.

Primarul orașului Călimănești, Florinel Constantinescu, consideră că rezultatele reprezintă o confirmare directă din partea turiștilor:

„Călimănești a găzduit în primele șapte luni din 2026 mai bine de 2% dintre toți cei care au înnoptat departe de casă, pe teritoriul întregii Românii. O cifră remarcabilă, care arată cât de populară și de îndrăgită este stațiunea noastră. Dintre cele peste șase sute de mii de înnoptări ale turiștilor în județul Vâlcea, 348.397 s-au petrecut la Călimănești. Clienții stabilesc întotdeauna performanța economică în turism și aceasta este, fără îndoială, maximă la Călimănești”, precizează Florinel Constantinescu.

Administrația locală continuă, în paralel, investițiile în infrastructură, mobilitate urbană, rețele de apă și canalizare și transport public. Sectorul privat investește, la rândul său, în spații de cazare, baze balneare și facilități de agrement.

Cu peste jumătate din fluxul turistic al județului, Călimănești rămâne locomotiva turismului vâlcean și una dintre destinațiile importante ale României.