Bujoreni modernizează iluminatul public. Investiție de peste 2,2 milioane de lei, după ani de contestații

sâmbătă, 26 septembrie 2026

Bujoreni modernizează iluminatul public. Investiție de peste 2,2 milioane de lei, după ani de contestații

Comuna Bujoreni intră într-o nouă etapă de modernizare a infrastructurii publice, după ce administrația locală a obținut finanțarea pentru modernizarea iluminatului stradal. Proiectul, așteptat de mai mulți ani și întârziat de contestații și proceduri administrative, are o valoare totală de 2.287.334,70 lei, cu TVA.

Din această sumă, 1.999.917,80 lei reprezintă finanțarea acordată prin program, iar diferența de 287.416,90 lei acoperă cheltuielile neeligibile.

Investiția presupune modernizarea a 359 de corpuri de iluminat public, care vor fi înlocuite cu aparate moderne cu tehnologie LED și integrate într-un sistem de telegestiune. Vor fi instalați, de asemenea, opt stâlpi noi și 38 de ansambluri fotovoltaice, dotate cu panouri solare, baterii și corpuri de iluminat.

Prin sistemul de telegestiune, Primăria Bujoreni va putea controla și monitoriza de la distanță iluminatul stradal, inclusiv consumul de energie, funcționarea fiecărui aparat și eventualele defecțiuni. Intensitatea iluminatului va putea fi reglată în funcție de lumina ambientală, de program sau de anumite intervale orare.

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este reducerea consumului de energie electrică. Potrivit documentației tehnice, economia estimată este de minimum 30,31%, consumul anual urmând să scadă de la 81.860 kWh la aproximativ 57.050 kWh. În același timp, emisiile de CO₂ ar urma să fie reduse de la 21,69 tone la 15,11 tone anual.

Lucrările vor presupune demontarea vechilor corpuri de iluminat, instalarea noilor lămpi LED, realizarea conexiunilor și fundațiilor necesare, montarea și echiparea noilor stâlpi, instalarea sistemelor fotovoltaice și punerea în funcțiune a sistemului inteligent de control.

Primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu, spune că administrația locală a continuat demersurile pentru realizarea investiției, în ciuda întârzierilor și contestațiilor apărute pe parcurs.

„Este un proiect pentru care am așteptat mult, au existat contestații și perioade în care am fost nevoiți să reluăm și să urmărim aceleași demersuri. Nu am renunțat la el, iar acum avem aprobarea pentru investiție”, a declarat Gheorghe Gîngu.

Edilul precizează că proiectul nu se rezumă la simpla înlocuire a unor lămpi, ci presupune modernizarea întregului mod de administrare a iluminatului public.

„Este o schimbare care nu se vede doar în faptul că vom avea lămpi noi. Se schimbă modul în care va fi administrat întregul sistem de iluminat public”, a explicat primarul.

Prin această investiție, administrația locală urmărește atât reducerea facturilor la energie și a cheltuielilor de întreținere, cât și scurtarea timpului de intervenție în cazul defecțiunilor.

„Pentru oamenii din Bujoreni, rezultatul trebuie să fie unul simplu: străzi mai bine iluminate, un sistem pe care îl putem administra mai eficient și costuri mai mici de funcționare”, a transmis Gheorghe Gîngu.

După anii de proceduri, contestații și așteptare, proiectul intră astfel în etapa de implementare. Bujoreni va trece la un sistem de iluminat public modern, inteligent și mai eficient energetic, investiția de peste 2,2 milioane de lei urmând să aducă beneficii directe atât administrației locale, cât și locuitorilor comunei.