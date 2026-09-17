„BOMBA” DE LA RAJDP VÂLCEA: suspiciuni de achiziții la suprapreț, licitații pierdute și teama de insolvență. Cine răspunde pentru situația Regiei?

vineri, 18 septembrie 2026

„BOMBA” DE LA RAJDP VÂLCEA: suspiciuni de achiziții la suprapreț, licitații pierdute și teama de insolvență. Cine răspunde pentru situația Regiei?

Situația de la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea ridică tot mai multe semne de întrebare. Dincolo de problemele reclamate de salariați și de dificultățile financiare, în interiorul Regiei sunt semnalate suspiciuni privind modul în care sunt realizate unele achiziții, prețurile plătite furnizorilor și rezultatele obținute la licitațiile pentru lucrări.

Informațiile trebuie verificate punctual, pe documente. Tocmai de aceea, Ziarul de Vâlcea solicită conducerii RAJDP și Consiliului Județean Vâlcea să facă publice contractele relevante, furnizorii, cantitățile și prețurile de achiziție, astfel încât să poată fi stabilit dacă produsele și materialele cumpărate de Regie au fost sau nu achiziționate în condiții avantajoase.

Curtea de Conturi a găsit deja nereguli

Semnele de întrebare nu apar într-un vid. Un raport oficial al Camerei de Conturi Vâlcea consemnează mai multe deficiențe constatate la RAJDP.

Auditorii au stabilit, între altele, că în perioada 2022–2023 Regia nu a supus aprobării Consiliului de Administrație grila de salarizare pe baza căreia era plătit personalul. Curtea de Conturi a indicat drept cauză nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare și a recomandat remedierea situației.

Dar constatările merg mai departe. Documentele Curții de Conturi arată că la RAJDP au fost identificate și situații în care nu au fost respectate procedurile interne din domeniul achizițiilor publice. De asemenea, raportul privind finanțele publice locale consemnează efectuarea unor plăți fără documente justificative care să ateste, în condițiile legii, exactitatea și realitatea sumelor datorate, precum și nereguli privind acordarea și regularizarea unor avansuri pentru achiziții de bunuri sau executarea de lucrări.

Un alt aspect consemnat de auditori este că RAJDP nu a respectat reglementările privind stabilirea costului de producție, fiind practicate, în relațiile cu terții, în perioada 1 ianuarie 2022 – 25 august 2023, prețuri de vânzare și tarife pentru prestări de servicii care nu fuseseră aprobate de Consiliul de Administrație și care, potrivit auditorilor, nu fuseseră stabilite în concordanță cu reglementările interne ale Regiei.

Aceste constatări oficiale nu demonstrează automat eventualele suspiciuni actuale privind prețurile de achiziție, dar justifică o verificare serioasă și o transparență totală.

Cine sunt furnizorii și la ce prețuri cumpără RAJDP?

Aici este una dintre întrebările esențiale.

De la cine cumpără RAJDP Vâlcea materiile prime, piesele, combustibilii și celelalte produse necesare activității? La ce prețuri? Cum au fost selectați furnizorii? Există diferențe importante între prețurile achitate de Regie și cele practicate pe piață pentru produse comparabile?

Răspunsurile nu trebuie să vină sub forma unor declarații generale. Ele pot fi demonstrate prin facturi, contracte, comenzi, oferte comparative și procedurile de achiziție.

Tocmai publicarea acestor documente ar putea confirma sau infirma suspiciunile existente.

Licitațiile pierdute – o altă problemă care trebuie explicată

Un alt capitol sensibil îl reprezintă licitațiile la care participă RAJDP și volumul efectiv de lucrări câștigate.

Este necesară o situație completă pentru ultimii ani: la câte proceduri a participat Regia, câte a câștigat, câte a pierdut, care au fost valorile contractelor și care au fost motivele pentru care ofertele RAJDP au fost respinse sau clasate în urma competitorilor?

Într-o societate comercială privată, pierderea repetată a contractelor este în primul rând problema acționarilor. În cazul RAJDP discutăm însă despre o regie aflată în subordinea administrației județene și, implicit, despre administrarea unui patrimoniu și a unor resurse publice.

De aceea, rezultatele economice și comerciale trebuie explicate public.

Se pregătește o reorganizare?

În rândul unor salariați există inclusiv temerea că degradarea situației economice ar putea conduce, într-un scenariu negativ, către restructurare, insolvență, valorificarea unor active sau externalizarea unor activități.

Nu există, în informațiile prezentate aici, o dovadă că un asemenea plan ar fi fost decis. Tocmai de aceea este necesar un răspuns oficial, fără echivoc, din partea conducerii RAJDP și a Consiliului Județean Vâlcea.

Există sau nu un plan de reorganizare? Se analizează vânzarea unor active? Există discuții privind externalizarea unor activități? Care este situația datoriilor și creanțelor Regiei? Care este necesarul de lichidități pentru următoarele luni?

Sunt întrebări legitime atunci când viitorul unei întregi regii și locurile de muncă ale salariaților sunt puse sub semnul întrebării.