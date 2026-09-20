BEST IMAGE 2003 SRL, firma din Argeș care a intrat pe contractele primăriilor din Vâlcea. La Măciuca, 727.000 de lei prin achiziție directă

luni, 21 septembrie 2026

BEST IMAGE 2003 SRL, firma din Argeș care a intrat pe contractele primăriilor din Vâlcea. La Măciuca, 727.000 de lei prin achiziție directă

O societate dintr-un sat din județul Argeș, care și-a majorat spectaculos cifra de afaceri în ultimii ani, începe să apară tot mai des în achizițiile administrațiilor locale. BEST IMAGE 2003 SRL a ajuns și în județul Vâlcea, unde numai contractele identificate la Măciuca și Făurești depășesc împreună 1,3 milioane de lei. Cea mai recentă și interesantă atribuire este cea făcută de Primăria Măciuca: aproape 727.000 de lei pentru lucrări la o capacitate de producere a energiei regenerabile.

Documentele publice consultate de Ziarul de Vâlcea arată că, în data de 26 august 2026, Comuna Măciuca a finalizat în SEAP o achiziție directă având ca obiect executarea lucrărilor pentru proiectul „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în Comuna Măciuca”.

Firma aleasă: BEST IMAGE 2003 SRL, din județul Argeș.

Valoarea estimată de Primăria Măciuca a fost de 726.989,77 lei. Valoarea atribuită? Exact 726.989,77 lei.

Cu alte cuvinte, oferta acceptată a ajuns chiar la nivelul valorii estimate de autoritatea contractantă. Conform datelor publicate în SEAP, achiziția a fost lansată pe 25 august 2026, la ora 15:01, iar în dimineața zilei următoare, la ora 08:24, procedura era deja finalizată, oferta BEST IMAGE 2003 fiind acceptată.

Informația devine cu atât mai interesantă cu cât presa locală a prezentat ulterior proiectul precizând că societatea ar fi avut „cea mai avantajoasă ofertă tehnică și financiară”. Tot presa locală indică faptul că lucrările urmează să fie supravegheate pentru beneficiar de societatea Electric Space SRL din Râmnicu Vâlcea.

Aici apar primele întrebări la care administrația din Măciuca ar trebui să răspundă public: cum a fost stabilită valoarea estimată de 726.989,77 lei, câte oferte au fost analizate înaintea achiziției, care au fost criteriile concrete în baza cărora oferta BEST IMAGE 2003 a fost considerată cea mai avantajoasă și care sunt prețurile unitare ale echipamentelor și lucrărilor incluse în această sumă?

Întrebările sunt legitime cu atât mai mult cu cât vorbim despre bani publici și despre o achiziție directă, nu despre o licitație deschisă.

BEST IMAGE 2003 nu este la primul contract cu o primărie din Vâlcea

Măciuca nu reprezintă un caz izolat.

Cu numai trei luni înainte, aceeași societate din Argeș primea de la Primăria Făurești o achiziție directă de 575.000 de lei, pentru instalarea unor stații de încărcare în comună.

Procedura de la Făurești a fost publicată în 27 mai și finalizată pe 28 mai 2026. Achiziția este indicată în SEAP ca fiind realizată din fonduri europene.

BEST IMAGE 2003 apare și la Primăria Vlădești, unde, la 18 iunie 2026, a primit o achiziție directă de 61.983,47 lei, pentru furnizarea și instalarea unui sistem fotovoltaic cu puterea instalată de 25,25 kWp și servicii conexe.

Astfel, numai cele trei achiziții identificate în județul Vâlcea – Măciuca, Făurești și Vlădești – însumează aproximativ 1,364 milioane de lei.

Cine este BEST IMAGE 2003 SRL?

Societatea nu este din Vâlcea.

BEST IMAGE 2003 SRL, CUI 15390220, este înregistrată în satul Turburea, comuna Corbeni, județul Argeș, și funcționează din anul 2003. Activitatea principală declarată este CAEN 4618 – „Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.”.

Administratorul indicat în datele Registrului Comerțului disponibile în iulie 2026 este Tănase Dragoș Mihai.

Iar evoluția financiară a firmei atrage atenția.

În 2024, BEST IMAGE 2003 declara o cifră de afaceri de aproximativ 3,57 milioane lei. În 2025, cifra de afaceri a ajuns la aproximativ 8,3 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere de circa 132% într-un singur an.

Profitul net declarat pentru 2025 a fost de 742.926 lei, iar societatea avea în medie 11 angajați.

Creșterea unei societăți nu reprezintă, evident, în sine nicio neregulă. Devine însă relevantă jurnalistic atunci când firma începe să apară în mod repetat în contractele unor administrații publice, iar o parte dintre acestea sunt atribuite prin cumpărare directă.

Măciuca: 727.000 lei atribuiți în mai puțin de o zi

Cazul Măciuca merită însă o atenție aparte.

Conform datelor SEAP, achiziția a fost publicată în 25 august 2026, ora 15:01, iar oferta a fost acceptată în 26 august, ora 08:24.

Valoarea estimată: 726.989,77 lei.

Valoarea atribuită: 726.989,77 lei.

Mai mult, datele centralizate privind Primăria Măciuca arată că administrația locală are un volum consistent de cumpărări directe: 586 de achiziții directe raportate oficial, în valoare cumulată de peste 7 milioane de lei, la care sursa consultată mai indică 223 de operațiuni observate în SEAP, în valoare de aproximativ 4,38 milioane lei, care încă nu ajunseseră în raportarea trimestrială la momentul actualizării bazei de date.

La numai câteva zile după contractul de 727.000 de lei cu BEST IMAGE 2003, în 9 septembrie 2026, Primăria Măciuca a făcut și o achiziție directă de 10.000 de lei către Electric Space SRL, având ca obiect „Parc fotovoltaic 155,8 kW”. Aceasta este chiar societatea despre care presa locală scrie că supraveghează lucrările proiectului realizat de BEST IMAGE 2003.

Și aici administrația locală trebuie să explice exact relația dintre cele două achiziții și serviciile prestate de fiecare societate.

Întrebările la care Primăria Măciuca trebuie să răspundă

Ziarul de Vâlcea consideră că, înainte de orice concluzie, documentele achiziției trebuie făcute publice integral.

Cum s-a ajuns la valoarea exactă de 726.989,77 lei? Cine a întocmit devizul și documentația tehnică? Câte societăți au fost consultate înainte de cumpărarea directă? Ce echipamente va monta BEST IMAGE 2003, de la ce producători și la ce prețuri unitare? Care este valoarea materialelor și cât reprezintă manopera? De ce oferta acceptată este identică până la ultimul ban cu valoarea estimată? Care este exact rolul Electric Space SRL și pentru ce servicii a primit separat cei 10.000 de lei?

Sunt întrebări firești atunci când discutăm despre utilizarea banului public.

Nu susținem, în acest moment, că achiziția ar fi ilegală sau că societatea BEST IMAGE 2003 ar fi încălcat legea. Documentele publice consultate nu demonstrează așa ceva. Dar concentrarea într-o perioadă relativ scurtă a unor achiziții directe importante de la administrații vâlcene către aceeași societate din Argeș justifică o verificare atentă a documentațiilor și a prețurilor.

Iar la Măciuca există un punct foarte concret de plecare: 726.989,77 lei valoare estimată, 726.989,77 lei valoare atribuită și o procedură publicată într-o după-amiază și finalizată în dimineața următoare.

Ziarul de Vâlcea va solicita Primăriei Măciuca documentația integrală a achiziției, devizul, ofertele analizate și contractul încheiat cu BEST IMAGE 2003 SRL. Vom reveni cu date comparative privind prețurile echipamentelor și lucrărilor prevăzute în proiect.