Autobuzul 7, un „infern” pentru elevii care merg dimineața la liceu! Părinte din Râmnicu Vâlcea: „Copiii sunt îmbrânciți și rămân în stație”. Se cere suplimentarea curselor

luni, 14 septembrie 2026

Autobuzul 7, un „infern” pentru elevii care merg dimineața la liceu! Părinte din Râmnicu Vâlcea: „Copiii sunt îmbrânciți și rămân în stație”. Se cere suplimentarea curselor

O situație care merită verificată urgent de Primăria Râmnicu Vâlcea și de operatorul de transport public este semnalată de părintele unui elev care folosește, în fiecare dimineață, autobuzul nr. 7 pentru a ajunge la liceu.

Potrivit sesizării transmise redacției Ziarului de Vâlcea, cursele de dimineață ar fi atât de aglomerate încât elevii care urcă din zona SORIVAL – Citrus ajung uneori să nu mai aibă loc în autobuz.

„Autobuzul cu nr. 7 este un infern pentru copii!”, reclamă părintele, care spune că fiul său a avut în anii anteriori cursuri după-amiaza, însă din acest an merge la școală dimineața. De la începerea noului an școlar, adolescentul se plânge aproape zilnic de condițiile în care este nevoit să circule.

Curse pline la 7.15 și 7.30

Problema ar fi deosebit de gravă la cursele de la 7.15 și 7.30, exact intervalul în care sute de elevi încearcă să ajungă la timp la liceele din municipiu.

Părintele susține că autobuzele sunt deja foarte aglomerate atunci când ajung în stațiile folosite de elevi.

„Fiul nostru și alți colegi iau autobuzul din zona SORIVAL – Citrus. A rămas deja pentru a doua oară pe jos, fiind îmbrâncit în aglomerație. Copiii au fost nevoiți să plece pe bulevard, spre o altă stație, pentru a prinde primul autobuz și a putea ajunge la ore”, se arată în sesizarea transmisă redacției.

Pentru familie, transportul alternativ nu reprezintă o soluție. Părinții nu au posibilitatea să îl ducă zilnic cu mașina, iar o cursă cu taxiul sau printr-o aplicație de transport ar ajunge, potrivit acestora, la aproximativ 30 de lei în intervalul respectiv.

O soluție aparent simplă: încă un autobuz la orele de vârf

Situația ridică o întrebare legitimă: de ce nu sunt suplimentate cursele în intervalul în care elevii merg la școală?

Dacă actuala capacitate de transport nu face față numărului de călători, Primăria Râmnicu Vâlcea și operatorul de transport ar trebui să analizeze de urgență fluxul de pasageri de pe traseul 7, în special între orele 7.00 – 8.00, și să introducă, dacă datele confirmă sesizarea, autobuze suplimentare.

Nu vorbim despre confort sau despre un moft. Vorbim despre elevi care trebuie să ajungă în siguranță și la timp la școală.

„Într-un oraș civilizat mi se pare inadmisibil să se circule astfel. Primăria ar putea găsi foarte simplu o soluție prin suplimentarea cu încă un autobuz”, spune părintele.

Ziarul de Vâlcea a verificat situația din teren

Ziarul de Vâlcea a verificat situația de pe traseul autobuzului nr. 7, în intervalul în care elevii se deplasează către licee, și a constatat că realitatea din teren confirmă problemele reclamate de părinți.

În același timp, așteptăm un punct de vedere din partea Primăriei Râmnicu Vâlcea și operatorului de transport public, ETA SA: câte autobuze circulă pe traseul 7 între orele 7.00 și 8.00, care este capacitatea acestora și dacă administrația intenționează să suplimenteze cursele în perioada școlară?!

Dacă un copil rămâne în stație pentru că autobuzul este arhiplin și riscă să întârzie la școală, atunci sistemul de transport trebuie adaptat realității. Orarul transportului public trebuie să țină cont, înainte de toate, de orele la care elevii merg și se întorc de la școală.

Tiberiu Pîrnău