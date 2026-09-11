vineri, 11 septembrie 2026

AUR propune limitarea mandatelor pentru șefii instituțiilor publice

Alianța pentru Unirea Românilor propune limitarea duratei și a numărului de mandate pentru conducătorii unor instituții publice esențiale ale statului român, printr-un proiect legislativ depus în Parlament, care urmărește reducerea riscului de concentrare excesivă a puterii și creșterea independenței, transparenței și încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Proiectul prevede ca directorii Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Direcției Generale de Protecție Internă, Direcției Generale de Informații a Apărării și Serviciului de Telecomunicații Speciale să poată exercita mandate de câte 5 ani, cu maximum două mandate pentru aceeași persoană.

Inițiativa vizează, de asemenea, limitarea mandatelor pentru conducerea unor instituții precum Banca Națională a României, Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.

AUR consideră că exercitarea pe perioade îndelungate a unor funcții-cheie, în lipsa unor limite clare privind durata și numărul mandatelor, poate alimenta suspiciunile privind independența instituțiilor și poate favoriza apariția unor conflicte de interese, mai ales în cazul structurilor cu acces la informații sensibile și atribuții importante pentru securitatea statului.

Potrivit proiectului, mandatele exercitate parțial vor fi considerate mandate întregi și vor intra în calculul limitei stabilite prin lege, pentru a preveni ocolirea acesteia. Pentru funcțiile la care nu exista anterior o durată maximă, noua perioadă va începe să curgă de la intrarea în vigoare a legii.