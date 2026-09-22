marți, 22 septembrie 2026

AUR nu se dezice de Călin Georgescu: „Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat”

Alianța pentru Unirea Românilor transmite un mesaj ferm după reținerea lui Călin Georgescu și apariția în spațiul public a unor interceptări din dosar. Formațiunea susține că ancheta are caracter politic și precizează că nu se va dezice de fostul candidat la Președinția României.

Reacția AUR vine în contextul în care procurorii DIICOT au cerut Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu

Calin Georgescu fost reținut pentru 24 de ore, iar instanța urmează să decidă asupra măsurii preventive solicitate de procurori.

În același timp, în spațiul public au apărut informații din referatul procurorilor privind o interceptare mai veche în care Călin Georgescu îl menționează inclusiv pe liderul AUR, George Simion.

Poziția AUR, transmisă prin purtătorul de cuvânt Ștefan Avramescu, este fără echivoc:

„Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă?

Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa, considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat.”

Prin această declarație, AUR respinge interpretarea potrivit căreia apariția numelui lui George Simion în interceptările atribuite lui Georgescu ar determina o ruptură între conducerea partidului și fostul candidat prezidențial.

Formațiunea își menține astfel public sprijinul politic pentru Călin Georgescu și califică actualul dosar drept parte a unui „proces politic”, respectiv a unei „lovituri de stat”. Aceste formulări reprezintă poziția politică a AUR, nu constatări stabilite de o instanță.

În plan judiciar, decizia privind solicitarea DIICOT de arestare preventivă aparține Tribunalului București. Până la o hotărâre definitivă de condamnare, Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.