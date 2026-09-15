miercuri, 16 septembrie 2026

Atelier gratuit dedicat iubitorilor de animale, în magazinul PPC din Râmnicu Vâlcea

Îngrijirea unui animal de companie ridică întrebări la care stăpânii încearcă să găsească întotdeauna răspunsuri avizate: cât de des trebuie repetat tratamentul antiparazitar, ce schemă de vaccinare corespunde vârstei animalului, cum reduci stresul animalului în casă, care este temperatura optimă în locuință pentru animale.

Un medic veterinar răspunde la astfel de întrebări pe 17 septembrie 2026, la atelierul gratuit organizat de PPC, alături de Asociația Kola Kariola și Asociația Sache, în magazinul PPC din Râmnicu Vâlcea.

Ce vei găsi la atelierul PPC pentru animale de companie

Scopul atelierului este să ofere iubitorilor de animale informații utile despre îngrijirea zilnică și să sprijine adopția responsabilă.

Fiecare atelier are și un colț de adopții, cu patrupede de talie mică aflate în căutarea unei familii, iar toți participanții primesc cadouri pentru animalele de companie și intră în tombola cu premii acordate pe loc precum: hrănitor, fântână sau litieră automate.

Atelierul face parte din seria de evenimente pe care PPC le organizează în magazinele sale, pentru comunitățile locale.

Cum se desfășoară atelierele

Fiecare eveniment este gândit ca o oră utilă, dar și plăcută, pentru participanți.

Atelierul are loc pe 17 septembrie 2026, în magazinul PPC din Râmnicu Vâlcea, Aleea Muzicii, nr. 1-2. Sunt programate două sesiuni în aceeași zi: prima între 16:30 și 17:30, a doua între 18:00 și 19:00.

Magazinele din rețeaua PPC Energie permit accesul cu animale de companie în condițiile regulamentului de acces disponibil pe ppcenergy.ro și au amenajate colțuri dedicate.

Cum rezervi un loc

Participarea este gratuită, însă numărul de locuri este limitat, iar accesul se face doar pe bază de înscriere. Te poți înscrie direct în magazinul PPC din Râmnicu Vâlcea sau online, pe atelierecuenergie.ro.

Înscrierea este disponibilă persoanelor care au împlinit 18 ani. Copiii pot participa însoțiți de un adult.

Informații despre program și despre condițiile de participare sunt disponibile pe atelierecuenergie.ro și pe ppcenergy.ro.

Atelierul PPC pentru animalele de companie ajunge în 4 orașe din țară

Atelierul PPC pentru prietenii necuvântători este o serie de evenimente gratuite dedicate iubitorilor de animale organizată de PPC împreună cu Asociația Kola Kariola și asociația de protecție a animalelor Sache.

Kola Kariola a fost înființată în 2014 și are în grijă peste 300 de câini salvați din adăposturi publice, de pe stradă sau din situații de abandon.

Asociația Sache activează încă din anul 2016, a realizat peste 115.000 de sterilizări și tratează anual aproximativ 2.600 de animale, cu sau fără stăpân. Asociația operează în prezent două clinici mobile, un spital social veterinar și derulează programul educațional EduSache, ajuns în 38 de școli.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de aproximativ 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.