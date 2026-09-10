Arhiepiscopia Râmnicului a oferit ghiozdane și rechizite pentru 2.575 de elevi

La începutul anului școlar 2026-2027, Arhiepiscopia Râmnicului, prin Sectorul Social, a venit în sprijinul elevilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 2.575 de copii au primit ghiozdane și rechizite școlare, în valoare totală de 226.724 de lei.

Acțiunea face parte din programul de sprijin educațional derulat anual de Arhiepiscopia Râmnicului și urmărește prevenirea abandonului școlar, precum și susținerea copiilor care întâmpină dificultăți materiale la începutul anului de studiu.

În toate parohiile din cele patru protopopiate ale Arhiepiscopiei Râmnicului, preoții s-au implicat în identificarea beneficiarilor și în distribuirea materialelor școlare. Astfel, sprijinul oferit de Biserică a ajuns la copii și familii pentru care procurarea celor necesare începutului de an școlar reprezintă, uneori, o adevărată provocare.

„Abandonul școlar, fiind tot mai vizibil, reprezintă o problemă actuală, determinată de factori multipli: lipsa de interes și motivație pentru educație, scăderea încrederii în sistemul școlar, precum și dificultățile materiale întâmpinate de părinți în susținerea copiilor lor pentru a beneficia de servicii educaționale de calitate”, a subliniat doamna Viorica Adriana Iancu, consilier în cadrul Sectorului Social al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Potrivit acesteia, implicarea Bisericii urmărește ca dificultățile materiale să nu devină un obstacol în calea educației copiilor.

„În toate parohiile din cele patru protopopiate ale Arhiepiscopiei Râmnicului, preoții s-au implicat direct în distribuirea materialelor necesare începutului de an școlar, astfel aducând bucurie și speranță fiecărui copil ajutat”, a precizat consilierul Sectorului Social.

Prin această inițiativă, Arhiepiscopia Râmnicului își propune ca niciun copil provenit dintr-o familie defavorizată să nu fie nevoit să renunțe la școală din cauza lipsei resurselor materiale. Totodată, programul urmărește susținerea elevilor care demonstrează perseverență și potențial pentru obținerea unor rezultate bune la învățătură.

Sprijinul oferit la început de an școlar se înscrie în lucrarea social-filantropică a Bisericii, care privește educația nu doar ca pe un mijloc de formare intelectuală, ci și ca pe un important factor al dezvoltării personale și al responsabilizării tinerilor.

„Activitatea reflectă grija Bisericii față de copii, îmbinând educația cu formarea morală și spirituală, astfel încât aceștia să crească cu responsabilitate și credință”, a mai evidențiat doamna Viorica Adriana Iancu.