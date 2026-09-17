Apel pentru întărirea familiei creștine, la Râmnicu Vâlcea. Preoți, profesori și tineri, reuniți la Simpozionul Național

Manifestarea a reunit preoți, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, ai asociațiilor filantropice și de tineri, care au evidențiat importanța familiei creștine în viața Bisericii și a societății contemporane.

Simpozionul Național cu tema „Familia – spațiu al prezenței lui Dumnezeu și al comuniunii în Biserică” a avut loc marți, 15 septembrie, în Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Râmnicu Vâlcea.

În debutul simpozionului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a transmis cuvântul intitulat „Pastorația familiei – responsabilitate și misiune a Bisericii”, în care a subliniat responsabilitatea Bisericii de a sprijini familia și de a-i însoți pe membrii acesteia în asumarea vocației creștine, familia constituind unul dintre principalele spații în care credința este primită, trăită și transmisă generațiilor următoare.

În continuare, Pr. Prof. Dr. Florin Gheorghe Tudorescu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, prin tema „Familia creștină – icoană a comuniunii și iubirii Sfintei Treimi”, a reliefat faptul că familia creștină își are temeiul în iubirea și comuniunea Sfintei Treimi, fiind chemată să devină un spațiu al iubirii jertfelnice, al unității, al respectului reciproc și al împărtășirii valorilor creștine. În acest sens, viața de familie reprezintă o adevărată icoană a comuniunii dintre Persoanele Sfintei Treimi, soții fiind chemați să cultive dragostea, fidelitatea și responsabilitatea, iar prin credință și rugăciune să transforme familia într-un loc al prezenței și lucrării lui Dumnezeu.

De asemenea, la simpozion au participat profesori de la Seminarul Teologic și de la liceele din Arhiepiscopia Râmnicului, precum și doamna Prof. Laura Marilena Lăcraru, Inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Dimensiunea socială și filantropică a misiunii Bisericii în sprijinul familiei a fost evidențiată prin intervenția doamnei Viorica Adriana Iancu, Consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, care a arătat importanța implicării concrete a Bisericii în identificarea și sprijinirea familiilor aflate în situații de vulnerabilitate. În această perspectivă, misiunea social-filantropică a Bisericii nu se limitează la oferirea unui sprijin material punctual, ci urmărește însoțirea familiei, întărirea relațiilor dintre membrii acesteia și redescoperirea valorilor creștine care stau la baza unei vieți familiale echilibrate și responsabile. Prin activitățile sociale, educaționale și filantropice desfășurate la nivelul comunităților parohiale, Biserica devine un adevărat sprijin pentru familiile care se confruntă cu dificultăți materiale, sociale sau relaționale, cultivând solidaritatea, întrajutorarea și responsabilitatea față de aproapele.

Perspectiva asupra implicării femeilor în viața Bisericii și a familiei creștine a fost prezentată de doamna Delia Zamfirescu, președinta Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, care a evidențiat rolul esențial pe care femeia îl poate avea în consolidarea familiei și în dinamica vieții comunitare, prin mărturia credinței, prin educarea copiilor în duhul valorilor creștine și prin implicarea activă în diferite forme de voluntariat și de lucrare filantropică. Femeia creștină este chemată să fie, în familie și în comunitate, un factor de echilibru, comuniune și solidaritate, contribuind la transmiterea credinței și la cultivarea unei autentice culturi a iubirii și a responsabilității.

Părintele Constantin Radu Ene, inspector pentru minorități în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, a abordat tema „Prevenirea excluziunii sociale prin solidaritate familială și comunitară”, în care a accentuat rolul esențial al familiei și al comunității în sprijinirea persoanelor vulnerabile și în prevenirea marginalizării sociale, dar și faptul că solidaritatea familială trebuie completată de solidaritatea comunitară, prin construirea unor relații bazate pe dialog, empatie, respect și responsabilitate.

La final, prin tema „Voluntariatul creștin – expresie a iubirii aproapelui”, domnul Nectarie Ben Trandafir, președintele Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” a Arhiepiscopiei Râmnicului, a evovat importanța implicării active a tinerilor în viața Bisericii și a comunității. Pentru președintele asociației tinerilor, voluntariatul mai mult decât o simplă activitate socială, constituindu-se într-o adevărată formă de mărturisire a credinței prin faptă. Prin implicarea în acțiuni filantropice, educaționale și comunitare, tinerii sunt încurajați să descopere bucuria dăruirii și responsabilitatea față de cei din jur, dezvoltând în același timp spiritul de solidaritate, empatie și comuniune. În acest context, fiecare gest de ajutor, indiferent de amploarea sa, poate deveni o expresie a grijii creștine și a respectului față de demnitatea persoanei umane.

Comunicările susținute în cadrul simpozionului au abordat, astfel, familia din perspectiva vieții liturgice și duhovnicești, a educației, a responsabilității sociale și a lucrării misionare a Bisericii. Totodată, participanții au evidențiat necesitatea unei colaborări constante între Biserică, familie și școală, în vederea formării copiilor și tinerilor în duhul valorilor creștine.

În acest sens, Simpozionul Național „Familia – spațiu al prezenței lui Dumnezeu și al comuniunii în Biserică” s-a constituit într-un prilej de reflecție și dialog asupra vocației familiei creștine și asupra modului în care comunitatea eclesială poate răspunde provocărilor cu care se confruntă familia în societatea actuală.