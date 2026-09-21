luni, 21 septembrie 2026

ANUNȚ PUBLIC: RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI

S.C. AS TRANS S.R.L. informează participanții la trafic că, începând cu data de 22.09.2026, au fost instituite restricții temporare de circulație pentru derularea proiectului „Îmbunătățirea mediului urban în orașul Călimănești prin extinderea și modernizarea trotuarelor, fluidizarea circulației pietonale, județul Vâlcea”.

Restricțiile sunt aplicate pe sectorul de drum cuprins între km 190+650 și km 191+050, în conformitate cu managementul de trafic aprobat prin avizele DRDP Craiova (nr. 21727/03.09.2026) și IPJ Vâlcea – Serviciul Rutier (nr. 505124/24.08.2026).