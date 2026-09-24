ANUNT PUBLIC - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII ȘI REGLEMENTAREA CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE A IMOBILULUI IDENTIFICAT CU NC 52803, UAT RÂMNICU VÂLCEA, PUNCTUL ”PISCUPIE”

vineri, 25 septembrie 2026

ANUNT PUBLIC

RADULUI DĂNUȚ, având domiciliul în Strada Fețeni Nr.63, Mun. Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea, titular al planului/programului ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII ȘI REGLEMENTAREA CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE A IMOBILULUI IDENTIFICAT CU NC 52803, UAT RÂMNICU VÂLCEA, PUNCTUL ”PISCUPIE”, amplasament NC 52803, Comuna Fețeni, UAT Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, din localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, jud. Vâlcea, de luni până joi între orele 900 – 12 00 . Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Vâlcea, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.