marți, 8 septembrie 2026

ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZARE APĂ POTABILĂ IN MIHAESTI SI BABENI

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă identificată pe conducta din PEHD D500mm, din comuna MIHĂEȘTI, sat STUPĂREI, ce alimentează parțial comuna Mihăești și orașul Băbeni, în data de 08.09.2026, în intervalul 830 – 1900, furnizarea apei potabile va fi întreruptă la consumatorii existenți în Comuna Mihăești: str. Stupărei (Dn.64) de la intersecția cu strada Aleea Nuci până la postul de transformare (partea dreapta de mers de la Râmnicu Vâlcea către Drăgășani), Tătărani (benzinărie + 2 imobile, VOX PROFILE, SC JUST CONSULTING SRL ) și parțial orașul Băbeni, județul Vâlcea.

Echipele de intervenție ale Apavil S. A. vor face eforturi sustinute pentru remedierea acestei situații în cel mai scurt timp posibil. Rugăm toți utilizatorii din zonele menționate să înțeleagă că după reluarea furnizării apei potabile, parametrul turbiditate poate fi modificat (apa poate să fie tulbure) chiar dacă se fac purjări atât în zonele afectate, cât și în cele adiacente. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării. În cazul în care turbiditatea persistă, consumatorii sunt rugați să sune la dispeceratul societății în vederea constatării și luării măsurilor care se impun.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Vă mulțumim pentru înțelegere!