Anunț de mediu - „Construire casă de vacanță P+1E, împrejmuire și amplasare ministație de epurare”

luni, 28 septembrie 2026

Tufar Denisa–Georgiana, cu domiciliul în județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tineretului, nr. 9, bloc A54, scara C, ap. 12, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă de vacanță P+1E, împrejmuire și amplasare ministație de epurare”, amplasat în Râmnicu Vâlcea, str. Apusului, nr. 28D (CF 50720, nr. cadastral 50720), județul Vâlcea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Vâlcea, din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea și la domiciliul Tufar Denisa–Georgiana din județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tineretului, nr. 9, bloc A54, scara C, ap. 12, luni–joi, între orele 09:00–14:00 și vineri între orele 09:00–12:00, precum și la adresa de internet a DJM Vâlcea, accesând domeniul Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu, str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, precum și la adresa de e-mail indicată în anunț.